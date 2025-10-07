„Am spus deschis, acum câteva săptămâni, că nu am purtat încă aceste discuţii cu Bayern. Dar dacă ar fi să aibă loc, aş fi dispus să discut şi să am o conversaţie sinceră.



Harry Kane e gata să semneze prelungirea contractului cu Bayern Munchen



Evident, asta va depinde de cum va decurge anul viitor şi de ce vom realiza împreună”, a adăugat Kane (32 de ani), care a marcat 103 goluri în primele sale 106 apariţii cu Bayern, potrivit AFP.



Căpitanul Angliei (109 selecţii, 74 goluri) a fost invitat să comenteze o posibilă revenire în Premier League, după declaraţiile antrenorului Thomas Frank.



Antrenorul echipei Tottenham a „asigurat că este mai mult decât binevenit” la clubul pentru care a jucat 435 de meciuri şi a marcat 280 de goluri. „În ceea ce priveşte Premier League, nu ştiu. Dacă m-aţi fi întrebat când am părăsit clubul pentru a mă alătura Bayernului, aş fi răspuns fără ezitare că mă voi întoarce”, a declarat Kane, scrie News.ro.



„Acum, că sunt în Germania de câţiva ani, aş spune probabil că acest lucru s-a estompat puţin, dar nu aş spune că nu mă voi mai întoarce niciodată”, a adăugat el imediat.



„Deocamdată, aş spune că trăim un moment fantastic şi nu mă gândesc la altceva”, a concluzionat Kane, care a marcat de 18 ori în 10 apariţii cu Bayern de la începutul sezonului.

