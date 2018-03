Gica Hagi si Dinamo au ajuns pe prima pagina in presa din Anglia! Ce scriu britanicii dupa momentul controversat de saptamana aceasta

Englezii de la Daily Mail au dedicat un material fiilor unor mari legende ale fotbalului dupa debutul lui Timothy Weah pentru nationala Statelor Unite.

BATALIA SECOLULUI: JOSHUA VS. PARKER, PRO TV, SAMBATA, ORA 00:30

Fiul castigatorului Balonului de Aur din 1995, Tim Weah, a jucat primele minute in fotbalul international saptamana aceasta in victoria cu 1-0 a Statelor Unite in fata Paraguay-ului. Weah a devenit primul jucator nascut dupa anul 2000 care joaca pentru SUA. Decizia tanarului de 18 ani de a reprezenta America in dauna Liberiei, tara pentru care tatal sau a facut istorie si acum este presedinte, a fost insa criticata.

Cu ocazia acestui debut, Daily Mail a publicat astazi un articol cu fii unor fosti mari jucatori: Giovanni Simeone (fiul lui Diego Simeone), Enzo Zidane (fiul lui Zinedine Zidane), Justin Kluivert (fiul lui Patrick Kluivert), Jordan Larsson (fiul lui Henrik Larsson), Mattheus (fiul lui Bebeto), Federico Chiesa (fiul lui Enrico Chiesa).

Pe langa acestia, este mentionat si Rivaldinho, fiul marelui Rivaldo, cel care a ajuns in Europa la Dinamo. Jucatorul de 22 de ani a semnat apoi cu Levski Sofia. Nu este uitat nici Ianis Hagi, fiul lui Gica Hagi, cel despre care este mentionat ca a fost nominalizat la trofeul Gold Boy in 2017.