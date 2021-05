Imagini geniale cu Hagi la Galatasaray! Turcii au postat un clip cu cele mai tari momente ale 'Regelui': "Te iubim!"

Galatasaray si-a adus aminte de Gheorghe Hagi si i-a pregatit un clip cu momentele memorabile petrecute de "Rege" in Turcia.

Gheorghe Hagi a jucat la Galatasaray intre 1996 si 2001, pana la retragerea sa din fotbal. "Regele" a fost unul dintre cei mai apreciati jucatori din istoria turcilor si a castigat 4 titluri de campioana, doua cupe ale Turciei, 2 Supercupe ale Turciei, un trofeu al Cupei UEFA si o Supercupa a Europei.

"Gheorghe Hagi, legendarul nume, si-a incheiat cariera de fotbalist la Galatasaray, lasand in spate nenumarate goluri generice, trofee si sute de momente de neuitate care au marcat istoria clubului acum 20 de ani", se arata in postarea pusa de contul oficial a lui Galatasaray pe Twitter.

Galatasarayımızın efsane ismi Gheorghe Hagi, 20 yıl önce bugün ardında attığı sayısız jeneriklik gol, kazanılmış kupa ve unutulmaz yüzlerce anı bırakarak futbolculuk kariyerini Galatasaray'da noktaladı. ???? #ILoveYouHagi! 1️⃣0️⃣ pic.twitter.com/SK8wHgK83F — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) May 26, 2021

Fostul mare mijlocas roman a evoluat in 192 de partide in tricoul lui Galatasaray si a marcat de 73 de ori in toate competitiile.