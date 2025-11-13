Franța - Ucraina, de la 21:45. Echipele probabile + cine conduce în duelul Deschamps vs Rebrov? Analiza și pariul lui Dan Chilom

Primele două clasate din grupa D de calificare la Mondialul din 2026 se întâlnesc azi, într-o partidă care ar putea rezolva definitiv ecuația calificării directe, în cazul unei victorii destul de așteptate a naționalei “Cocoșului Galic”. Franța are 10 puncte după 4 meciuri, un golaveraj de 9-3, în timp ce Ucraina are 7 puncte și un golaveraj de 8:7.

În ultimele 5 confruntări directe, francezii au castigat de 3 ori, iar celelalte două meciuri s-au incheiat nedecis, scor 1-1.

Franța - Ucraina | Cote pariuri



Casele de pariuri iî acordă Franței o cotă foarte mică la victorie, 1.21.



Ucraina are o cotă de 15.00 pentru un eventual succes!



Egalul - 6.50



Cele două naționale s-au întâlnit in barajul pentru Cupa Mondială, în 2013, atunci când Ucraina a castigat cu 2-0 pe propriul teren, dar francezii au intors calificarea in retur, scor 3-0, prin dubla lui Mamadou Sakho reușita lui Karim Benzema.



În ultimele 10 confruntări directe, “cocoșii” s-au impus de 6 ori, iar ucrainienii o singură dată.



Didier Deschamps îl conduce cu 1-0 pe Serhiy Rebrov la meciurile directe



Franța ocupă poziția a 3a în lume, în timp ce Ucraina e pe 27.



Slavko Vinčić din Slovenia conduce partida de azi, arbitru care acordă în medie 4,21 cartonașe galbene, și 0,20 roșii.



Sugestia Sport.ro: sub 3,5 goluri în meci

