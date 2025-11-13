Franța - Ucraina, de la 21:45. Echipele probabile + cine conduce în duelul Deschamps vs Rebrov? Analiza și pariul lui Dan Chilom

Franța - Ucraina, de la 21:45. Echipele probabile + cine conduce în duelul Deschamps vs Rebrov? Analiza și pariul lui Dan Chilom
Franța - Ucraina | Analiza lui Dan Chilom.

Primele două clasate din grupa D de calificare la Mondialul din 2026 se întâlnesc azi, într-o partidă care ar putea rezolva definitiv ecuația calificării directe, în cazul unei victorii destul de așteptate a naționalei “Cocoșului Galic”. Franța are 10 puncte după 4 meciuri, un golaveraj de 9-3, în timp ce Ucraina are 7 puncte și un golaveraj de 8:7. 

FRANȚA - UCRAINA | ECHIPE PROBABILE

FRANTA (4-2-3-1): Maignan - Kounde, Saliba, Upamecano, Digne - Kone, Camavinga- Barcola, Olise, Cherki- Mbappe

UCRAINA (4-1-4-1): Trubin- Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko- Kalzuzhnyi- Shaparenko, Malinovsky, Tsygankov, Sudakov- Vanat

În ultimele 5 confruntări directe, francezii au castigat de 3 ori, iar celelalte două meciuri s-au incheiat nedecis, scor 1-1.

Franța - Ucraina | Cote pariuri

Casele de pariuri iî acordă Franței o cotă foarte mică la victorie, 1.21. 

Ucraina are o cotă de 15.00 pentru un eventual succes!

Egalul - 6.50

Cele două naționale s-au întâlnit in barajul pentru Cupa Mondială, în 2013, atunci când Ucraina a castigat cu 2-0 pe propriul teren, dar francezii au intors calificarea in retur, scor 3-0, prin dubla lui Mamadou Sakho reușita lui Karim Benzema.

În ultimele 10 confruntări directe, “cocoșii” s-au impus de 6 ori, iar ucrainienii o singură dată.

Didier Deschamps îl conduce cu 1-0 pe Serhiy Rebrov la meciurile directe

Franța ocupă poziția a 3a în lume, în timp ce Ucraina e pe 27.

Slavko Vinčić din Slovenia conduce partida de azi, arbitru care acordă în medie 4,21 cartonașe galbene, și 0,20 roșii.

Sugestia Sport.ro: sub 3,5 goluri în meci

