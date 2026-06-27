Yimvert Berroteran, un tânăr jucător, s-a numărat printre sutele de persoane care au murit, au anunţat, vineri, echipa naţională a Venezuelei şi Federaţia Venezueleană de Fotbal (FVF).

Tânărul de 18 ani a jucat la Campionatul Mondial U-17 de la Doha în urmă cu câteva luni şi recent pentru echipa naţională U-20.

Cutremurul a curmat şi viaţa tinerilor jucători Víctor Palacios şi Razan Sijaa, potrivit FVF şi cluburilor respective, notează CNN.

”Îi voi spune povestea cum ai salvat-o”

Andrea, partenera fundaşului echipei Zulia FC, Héctor Bello, a murit în timp ce îşi proteja fetiţa, a anunţat jucătorul pe reţelele de socializare.

Fiica sa şi mătuşa acesteia sunt în prezent în spital, a spus el.

"Vei fi mereu eroina noastră preferată, mamă. Mă voi asigura că fiica noastră îşi va aminti cât de minunată ai fost, cât de mult ai iubit-o. Îi voi spune povestea cum ai salvat-o, cum ţi-ai dat viaţa pentru fiica noastră, cum ai fost o femeie curajoasă care, nici măcar în ultimele tale suflări, nu ai abandonat-o niciodată, mamă", a scris jucătorul de 28 de ani pe reţelele de socializare.

Numărul morţilor în urma cutremurelor care au lovit Venezuela a ajuns la 920 vineri, a anunţat preşedintele Adunării Naţionale, Jorge Rodriguez, scrie news.ro. Bilanţul anterior era de 589 de morţi.

Guvernul venezuelean a raportat, la rândul său, aproape 3.000 de răniţi.