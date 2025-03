Un caz incredibil zguduie lumea fotbalului în aceste zile! În centrul atenției este un jucător condamnat la ani de închisoare cu executare din cauza traficului de droguri. Este vorba de un fotbalist din prima ligă din Țara Galilor, iar echipa pentru care era legitimat a aflat despre caz abia în ziua în care s-a dat sentința!

Numele lui Evan Press, un mijlocaș central în vârstă de 24 de ani, face înconjurul lumii! Legitimat din iulie 2018 la Barry Town, echipă care activează în prima ligă din Țara Galilor, el a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare pentru trafic de cocaină. Mijlocașul a încălcat legea în perioada februarie 2021 - noiembrie 2023, în Cardiff. Ce e și mai interesant, Evan Press a continuat să joace pentru Barry Town în perioada în care era anchetat, el necomunicând către club faptul că este acuzat de trafic de droguri, iar nimeni din echipă nu a știut de problemele cu legea cu care se confruntă acesta.

Evan Press a pledat vinovat, trafic de droguri

Cei din club au aflat abia în ziua în care s-a dat sentința, chiar dacă trecuse o lună de când jucătorul pledase vinovat pentru acuzațiile care i s-au adus. Evan Press și-a recunoscut fapta la 11 februarie, iar de atunci a mai jucat trei meciuri pentru echipă, fără să anunțe ce s-a întâmplat sau echipa să fie înștiințată de cazul cu care se confruntă acesta de către autorități.

După aflarea veștii, conducerea celor de la Barry Town s-a declarat șocată.

”Să fiu sincer, am auzit lucruri despre caz abia în ziua în care a fost condamnat. Nu ne-a spus niciodată. Am aflat despre asta abia la o jumătate de oră după condamnarea de pe 19 martie, când am fost contactați de un membru al familiei lui.

După momentul sentinței, am mai auzit frânturi despre acest caz, dar nu avem toate informațiile. Încă procesăm veștile, este un adevărat șoc! Evan este un tânăr extraordinar, este parte din clubul nostru de șapte ani. A comis o greșeală și, din câte înțeleg, asta s-a întâmplat acum ceva timp. Suntem o familie care vrea ca jucătorii noștri să fie modele”, a transmis un purtător de cuvânt al clubului, citat de Wales Online.

Evan Press, aproape 200 de meciuri pentru Barry Town

Trecând în revistă statisticile lui Evan Press, el a jucat în 187 de meciuri pentru Barry Town și a reușit să marcheze de 11 ori. În trecut, Press a mai evoluat pentru Newport U18 sau Undy.

Barry Town este de șapte ori campioană a Țării Galilor, ultimul trofeu fiind cucerit în sezonul 2002-2003. În acest moment echipa se află pe locul 5, cu 43 de puncte acumulate în 29 de partide, la mare distanță de locul 1, New Saints, care a adunat 72 de puncte.