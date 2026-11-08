Fostul star din Superliga face spectacol la mii de kilometri distanță și și-a fixat următorul obiectiv

Ajuns la Bali United în septembrie 2026, liber de contract după despărțirea de bulgarii de la Levski Sofia, fotbalistul cotat la 700.000 de eur o a adunat două goluri și o pasă decisivă în actualul sezon din prima ligă indoneziană. Ambele reușite ale atacantului au fost înregistrate în partidele din deplasare, împotriva formațiilor Persita Tangerang și Arema FC.

Marko Dugandzic (32 de ani), fostul atacant de la FC Botoșani, CFR Cluj și Rapid București , evoluează în prezent în Indonezia, la Bali United . Vârful croat a marcat în ultimele două etape și își propune să înscrie pentru prima dată și pe teren propriu.

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Obiectivul lui Marko Dugandzic la noua echipă

„Da, m-am gândit la acest lucru acum câteva zile. Desigur, să marchezi pe teren propriu este mult mai bine, dar, în cele din urmă, acele goluri sunt cele care ajută echipa. Așadar, deși să înscrii în deplasare sau acasă nu este exact același lucru, ambele variante sunt la fel de importante”, a spus Marko Dugandzic.

Fostul jucător din campionatul României, vândut de Rapid la Al-Tai în septembrie 2023 pentru două milioane de euro, s-a arătat mulțumit de forma pe care o traversează în momentul de față. „Mă simt într-o formă bună. Dacă ne facem jocul nostru obișnuit, vom crea ocazii, iar acele șanse vor veni cu siguranță. Trebuie să fiu pregătit și sper să reușesc să înscriu și într-un meci de pe teren propriu.

Cu siguranță avem același obiectiv și cred că atmosfera este una pozitivă. Ne-am pregătit bine. Vrem să câștigăm și să ne menținem în continuare forma bună”, a adăugat atacantul în vârstă de 32 de ani.

Bali United ocupă locul al patrulea în clasament, cu 16 puncte, în timp ce Persik Kediri se află pe poziția a zecea, cu 10 puncte și două meciuri consecutive fără victorie.