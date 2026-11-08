Fostul star din Superliga face spectacol la mii de kilometri distanță și și-a fixat următorul obiectiv

Fostul star din Superliga face spectacol la mii de kilometri distanță și și-a fixat următorul obiectiv Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:
TAGS:
Marko Dugandzic
Din articol

Marko Dugandzic (32 de ani), fostul atacant de la FC Botoșani, CFR Cluj și Rapid București, evoluează în prezent în Indonezia, la Bali United. Vârful croat a marcat în ultimele două etape și își propune să înscrie pentru prima dată și pe teren propriu.

Ajuns la Bali United în septembrie 2026, liber de contract după despărțirea de bulgarii de la Levski Sofia, fotbalistul cotat la 700.000 de euro a adunat două goluri și o pasă decisivă în actualul sezon din prima ligă indoneziană. Ambele reușite ale atacantului au fost înregistrate în partidele din deplasare, împotriva formațiilor Persita Tangerang și Arema FC.

  • Marko dugandzic
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Obiectivul lui Marko Dugandzic la noua echipă

„Da, m-am gândit la acest lucru acum câteva zile. Desigur, să marchezi pe teren propriu este mult mai bine, dar, în cele din urmă, acele goluri sunt cele care ajută echipa. Așadar, deși să înscrii în deplasare sau acasă nu este exact același lucru, ambele variante sunt la fel de importante”, a spus Marko Dugandzic.

Fostul jucător din campionatul României, vândut de Rapid la Al-Tai în septembrie 2023 pentru două milioane de euro, s-a arătat mulțumit de forma pe care o traversează în momentul de față. „Mă simt într-o formă bună. Dacă ne facem jocul nostru obișnuit, vom crea ocazii, iar acele șanse vor veni cu siguranță. Trebuie să fiu pregătit și sper să reușesc să înscriu și într-un meci de pe teren propriu.

Cu siguranță avem același obiectiv și cred că atmosfera este una pozitivă. Ne-am pregătit bine. Vrem să câștigăm și să ne menținem în continuare forma bună”, a adăugat atacantul în vârstă de 32 de ani.

Bali United ocupă locul al patrulea în clasament, cu 16 puncte, în timp ce Persik Kediri se află pe poziția a zecea, cu 10 puncte și două meciuri consecutive fără victorie.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce au mărturisit foștii colegi de școală ai atacatorului din Cracovia. Era fascinat de religie și desena scene macabre
Ce au mărturisit foștii colegi de școală ai atacatorului din Cracovia. Era fascinat de religie și desena scene macabre
ARTICOLE PE SUBIECT
Marko Dugandzic a semnat: ”E noul nostru jucător”
Marko Dugandzic a semnat: ”E noul nostru jucător”
E gata! A venit anunțul oficial în cazul lui Marko Dugandzic
E gata! A venit anunțul oficial în cazul lui Marko Dugandzic
Erou în Bulgaria, Dugandzic îi mulțumește unui român: "El a insistat pentru transferul meu, m-a ajutat enorm"
Erou în Bulgaria, Dugandzic îi mulțumește unui român: "El a insistat pentru transferul meu, m-a ajutat enorm"
ULTIMELE STIRI
Inter Milano - Como 2-0, ACUM pe Sport.ro. GOOOL! Thuram marchează și el
Inter Milano - Como 2-0, ACUM pe Sport.ro. GOOOL! Thuram marchează și el
S-a încurcat și Craiova! Cum arată lupta la titlu din Superliga după o etapă nebună
S-a încurcat și Craiova! Cum arată lupta la titlu din Superliga după o etapă nebună
CFR Cluj - Universitatea Craiova 0-0, pe Sport.ro! Marius Șumudică, tactică perfectă și punct în Gruia
CFR Cluj - Universitatea Craiova 0-0, pe Sport.ro! Marius Șumudică, tactică perfectă și punct în Gruia
Manchester United - Aston Villa 4-4 ca la Teatrul Viselor! | Final nebun în nordul Angliei! Gazdele, antepenultimul loc în Premier League
Manchester United - Aston Villa 4-4 ca la Teatrul Viselor! | Final nebun în nordul Angliei! Gazdele, antepenultimul loc în Premier League
Dezastru pe Arena Națională! Explicația halucinantă a administratorilor pentru gazonul distrus
Dezastru pe Arena Națională! Explicația halucinantă a administratorilor pentru gazonul distrus
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Anunț făcut la miezul nopții: Dennis Man, în Serie A!

Anunț făcut la miezul nopții: Dennis Man, în Serie A!

Gigi Becali îi bate obrazul lui Reghecampf: ”Pot să-i reproșez asta!” + Cine e singurul jucător care l-a impresionat

Gigi Becali îi bate obrazul lui Reghecampf: ”Pot să-i reproșez asta!” + Cine e singurul jucător care l-a impresionat

Reghecampf a tras concluzia în cazul lui Drăguș, după primul meci în care a fost căpitan la FCSB

Reghecampf a tras concluzia în cazul lui Drăguș, după primul meci în care a fost căpitan la FCSB

Prima reacție a lui Victor Angelescu, după ce Corvinul a decis să o dea în judecată pe Rapid

Prima reacție a lui Victor Angelescu, după ce Corvinul a decis să o dea în judecată pe Rapid

FCSB - Corvinul 0-1, pe Sport.ro. Reghecampf, la a 3-a înfrângere la rând!

FCSB - Corvinul 0-1, pe Sport.ro. Reghecampf, la a 3-a înfrângere la rând!

Gigi Becali a plecat mai devreme de la FCSB - Corvinul și a făcut anunțul: ”O să mă ocup personal de asta!”

Gigi Becali a plecat mai devreme de la FCSB - Corvinul și a făcut anunțul: ”O să mă ocup personal de asta!”


Recomandarile redactiei
S-a încurcat și Craiova! Cum arată lupta la titlu din Superliga după o etapă nebună
S-a încurcat și Craiova! Cum arată lupta la titlu din Superliga după o etapă nebună
Inter Milano - Como 2-0, ACUM pe Sport.ro. GOOOL! Thuram marchează și el
Inter Milano - Como 2-0, ACUM pe Sport.ro. GOOOL! Thuram marchează și el
Și-a jucat postul! Un antrenor din Superliga, pe punctul de a fi demis
Și-a jucat postul! Un antrenor din Superliga, pe punctul de a fi demis
Dezastru pe Arena Națională! Explicația halucinantă a administratorilor pentru gazonul distrus
Dezastru pe Arena Națională! Explicația halucinantă a administratorilor pentru gazonul distrus
Elias Charalambous a făcut scandal după eșecul cu AEK: ”Arbitrul le-a făcut un cadou!”
Elias Charalambous a făcut scandal după eșecul cu AEK: ”Arbitrul le-a făcut un cadou!”
Alte subiecte de interes
Vârful care făcea spectacol în tricoul Rapidului a intrat într-un con de umbră la actuala echipă
Vârful care făcea spectacol în tricoul Rapidului a intrat într-un con de umbră la actuala echipă
Saudiții anunță demiterea lui Reghecampf după meciul nebun în care a marcat și Dugandzic
Saudiții anunță demiterea lui Reghecampf după meciul nebun în care a marcat și Dugandzic
CITESTE SI
După valul de frig din ultimele zile, meteorologii au vești bune. Temperaturile vor urca până la 20 de grade

stirileprotvDupă valul de frig din ultimele zile, meteorologii au vești bune. Temperaturile vor urca până la 20 de grade

Ce au mărturisit foștii colegi de școală ai atacatorului din Cracovia. Era fascinat de religie și desena scene macabre

stirileprotvCe au mărturisit foștii colegi de școală ai atacatorului din Cracovia. Era fascinat de religie și desena scene macabre

Barajele vechi și lacurile colmatate pun în pericol rezervele de apă ale României. Ce a scos la iveală criza de la Paltinu

stirileprotvBarajele vechi și lacurile colmatate pun în pericol rezervele de apă ale României. Ce a scos la iveală criza de la Paltinu

Alimentul ieftin, de sub 10 lei, tot mai căutat de români. Vânzările de ton la conservă au crescut cu 30% într-un an

stirileprotvAlimentul ieftin, de sub 10 lei, tot mai căutat de români. Vânzările de ton la conservă au crescut cu 30% într-un an

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!