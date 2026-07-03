Ange Postecoglou a fost ”principal” la Tottenham Hotspur în perioada 2023-2025. În ultimul an la Spurs, australianul a câștigat Europa League, dar a fost demis după ce a terminat pe primul loc deasupra zonei ”fierbinți” din Premier League.

La Nottingham Forest nu a rezistat decât o lună (septembrie 2025 - octombrie 2025), iar din iarna lui 2026 este analist în cadrul UEFA

Ange Postecoglou, cel care l-a adus pe Drăgușin la Tottenham, a semnat! Va antrena un superstar

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris pe rețelele social media că Postecoglou a semnat cu Al Nassr, clubul din Arabia Saudită la care este legitimat și Cristiano Ronaldo, pe două sezoane. El îl înlocuiește pe Jorge Jesus la cârma arabilor.

Al Nassr a câștigat campionatul în Arabia Saudită. După 34 de etape desfășurate în primul eșalon, echipa din Riyadh a înregistrat 86 de puncte, după ce a bifat 28 de victorii și două rezultate de egalitate, la care s-au adăugat patru înfrângeri.

Și-a dat demisia imediat după ce a câștigat campionatul: ”Am făcut o treabă incredibilă, dar acum e timpul să plec”

Echipa pregătită de Jorge Jesus s-a impus cu 4-1 în fața lui Damac în ultima etapă a sezonului din Arabia Saudită și a câștigat campionatul, după ce a lăsat-o pe Al Hilal în urmă la două lungimi.

A fost primul titlu pentru Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită, de când a semnat cu Al Nassr, care mai câștigase campionatul de zece ori înainte să-l treacă în cont pe al 11-lea.

Jorge Jesus, chemat de arabi la începutul sezonului strict pentru a aduce titlul la Riyadh, a dezvăluit după ce a câștigat campionatul că și-a îndeplinit misiunea și că va pleca de la cârma grupării de pe ”King Saud University Stadium”.

”Am venit aici să-l ajut pe Cristiano și pe cei din club să câștige. Am făcut o treabă incredibilă toți, dar acum e timpul să plec”, a spus Jorge Jesus, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.