Fostul șef al lui Bayern dezvăluie de ce a pierdut, de fapt, Lewandowski Balonul de Aur

În ciuda faptului că a avut doi ani extraordinari, Lewandowski nu a reușit să obțină distincția individuală supremă din fotbal. În 2020, gala s-a anulat din cauza pandemiei de coronavirus, iar în 2021 a încheiat pe locul secund, la o distanță destul de mică (33 de puncte) față de Leo Messi.

Rummenigge dezvăluie de ce a pierdut, de fapt, Lewandowski Balonul de Aur

Chiar dacă la Bayern Munchen este o adevărată mașinărie de goluri și impresionează prin eficiența sa, Robert Lewandowski nu reușește să aibă performanțe notabile alături de naționala Poloniei, iar Karl-Heinz Rummenigge, fostul președinte al bavarezilor, consideră că acesta este singurul motiv pentru care acesta nu a reușit să câștige Balonul de Aur în 2021.

"Lewandowski are o singură slăbiciune, care se numește echipa națională a Poloniei. Nu s-au descurcat atât de bine în acest an la Campionatul European, au fost eliminați încă din faza grupelor. Acesta este singurul handicap pe care îl are Lewandowski, dar joacă la un club uriaș, Bayern Munchen", a declarat Karl-Heinz Rummenigge, pentru Bild.

Înaintea galei, Robert Lewandowski a marcat de 64 de ori în anul calendaristic 2021, la echipa de club și echipa națională, o performanță uluitoare care însă nu i-a adus și ”Balonul de Aur”, așa cum mulți se așteptau.

Golgheter absolut al anului 2021, Lewandowski este și cel mai bun marcator atât la nivel de meciuri internaționale (24 de goluri în Liga Campionilor și la naționala Poloniei), cât și la nivel de campionate interne (38 de goluri în Bundesliga).