E prea slab pentru Manchester United, dar îl vor Juventus, AC Milan, PSG și Newcastle!

Jesse Lingard a anunțat conducerea clubului Manchester United că nu vrea să mai continue și nu va semna prelungirea contractului, scadent în iulie 2022, chiar dacă Erik ten Hag îi va promite că îi va oferi mai multe minute în sezonul viitor și fotbalistul a petrecut 22 de ani sub contract cu "Diavolii Roșii". Impresarul mijlocașului ofensiv a fost deja contactat de Juventus, PSG, AC Milan și Newcastle United și s-ar afla în negocieri avansate cu două dintre aceste formații, cele patru mari cluburi fiind interesate de servicii sale, mai ales că poate fi luat fără sumă de transfer.

După un sezon excelent la West Ham, Lingard s-a întors la United, dar a bifat doar 16 prezențe (2 ca titular) și două goluri în acest sezon, fiind folosit intermitent de antrenorii Ole Gunnar Solskjaer și Ralf Rangnick. Lingard nu este singurul fotbalist care va părăsi Old Trafford la finalul acestei stagiuni, alături de el urmând să plece sigur alte nume importante, precum Paul Pogba, Lee Grant, Juan Mata și Edinson Cavani, în timp ce Cristiano Ronaldo, Mason Greenwood, Fred, Nemanja Matici, Diogo Dalot, Luke Shaw, Phil Jones, Eric Bailly și Dean Henderson ar putea și ei să fie puși pe lista de transferuri, după numirea lui Ten Hag ca manager.

Jesse Lingard (29 ani) a crescut la academia lui Manchester United, între 2000 și 2011, și evoluat pe Old Trafford timp de 7 sezoane (2011-2012, 2015-2021, 2021-2022), fiind împrumutat la Leicester City (2012-2013), Birmingham City (2013-2014), Brighton&Hove Albion (2014), Derby County (2015) și West Ham United (2021). El are 32 de meciuri și 6 goluri pentru naționala Angliei, cu care a participat la CM 2018 și a fost pe lista adițională la Euro 2020. Are în palmares Europa League (2016-2017), FA Cup (2015-2016), EFL Cup (2016-2017) și FA Community Shield (2016). În total, a jucat 232 de meciuri și a marcat 35 de goluri pentru United.