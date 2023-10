Arabii au vrut să-l transfere, dar a cerut un salariu prea mare chiar și pentru ei!

Al-Ettifaq a vrut să-și întărească echipa cu Jesse Lingard (30 de ani), fostul star de la Manchester United și West Ham, care este în prezent liber de contract.

Mutarea pare să fi picat, după cum anunță jurnalistul Ben Jacobs. Motivul? Englezul a cerut un salariu prea mare chiar și pentru arabi. Este bine cunoscut faptul că echipele din Arabia Saudită au convins mai multe staruri să se transfere în campionat cu salarii uriașe.

La Al-Ettifaq, antrenor este Steven Gerrard, iar căpitanul și decarul echipei este un alt fost star de la Liverpool, Jordan Henderson.

