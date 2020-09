Selectionerul care a dus Franta in finala Mondialului, ATACAT in metrou! Scenele ireale care au socat Parisul

Raymond Domenech (68 de ani) este fostul selectioner al Frantei din perioada 2004-2010.

Un videoclip cu Raymond Domenech circula pe retelele de socializare. Acesta este surprins fiind agresat verbal de catre niste fani in metroul din Paris. Acestia au cautat sa-l provoace facandu-l rasist si transmitand mesaje de sustinere lui Nicolas Anelka.

La Campionatul Mondial din 2010, Domenech l-a exclus pe Anelka din echipa dupa un incident care a avut loc la pauza meciului cu Mexic. Fostul atacant a vorbit despre acel scandal intr-un documentar dedicat lui, precum si intr-un interviu acordat celor de la Le Parisien:"Nu am resentimente si stiu ca inainte de Africa de Sud am avut o relatie foarte buna cu el. Daca insa sansa ar face ca noi doi sa ne intalnim, cred ca as putea discuta cu Raymond."

Dupa postarea videoclipului in care era atacat pe internet, Domenech a primit un val de sustinere din partea fanilor. El nu a reactionat inca public asupra incidentului.

Raymond Domenech a ajuns in finala Campionatului Mondial de Fotbal din 2006, pe care insa a pierdut-o la penaltyuri impotriva Italiei. La turneul din 2010, din Africa de Sud, Franta a terminat pe ultimul loc intr-o grupa cu Africa de Sud, Mexic si Uruguay, Domenech fiind demis dupa acea umilinta.

