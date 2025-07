Sneijder jr. va face parte din lotul de seniori al luI FC Utrecht

Jessey Sneijder are 18 ani și a semnat primul contract de fotbalist profesionist. Acesta va fi sub contract cu FC Utrecht până în 2028, iar înțelegerea include opțiunea de prelungire cu încă un an. Internaționalul de juniori a mai jucat la DOS Holland Stichtse Boys Combinatie (DHSC) și a ajuns anul trecut la FC Utrecht U19, fiind promovat recent la echipa secundă, Jong Utrecht, care evoluează în Keuken Kampioen Divisie, liga a treia olandeză.



"Este un vis devenit realitate. Am muncit din greu încă de când m-am transferat la academia FC Utrecht, iar acest contract de profesionist este o recompensă pentru efortul depus. De asemenea, este începutul unei noi perioade, în care sper să mă dezvolt accelerat și să primesc minute la echipa de seniori, în sezonul viitor", a declarat Jessey.



Tânărul este fiul fostului fotbalist Wesley Sneijder și al actriței și modelului Yolanthe Cabau, considerată cea mai frumoasă femeie din Olanda, în anii 2000. Cei doi au fost căsătoriți între 2010 și 2019 și au împreună doi copii - fiul Jessey și fiica Xess Xava.



Wesley Sneijder a câștigat Champions League și a fost vicecampion mondial

Wesley Sneijder s-a născut la Utrecht și a jucat pentru Ajax Amsterdam (2002-2007), Real Madrid (2007-2009), Inter Milano (2009-2012), Galatasaray (2012-2017), Nice (2017) și Al Gharafa (2017-2019). Are 134 de selecții și 31 de goluri pentru naționala de seniori a Olandei, iar în palmares are Eredivisie (1), KNVB Cup (2), Johan Cruyff Shield (1), La Liga (1), Serie A (1), Coppa Italia (2), Supercoppa Italiana (1), Champions League (1), FIFA Club World Cup (1), Super Lig (2), Turkish Cup (3), Turkish Super Cup (3), Qatari Stars Cup (2) și podiumuri la Cupa Mondială (locul 2 - 2010, locul 3 - 2014).



La nivel individual a cucerit UEFA Club Midfielder of the Year (2009-2010), FIFA World Cup Silver Ball (2010), Euro 2008 - Best Goal of the Tournament, Champions League top assist provider (2009-2010), FIFA World Cup Bronze Boot (2010), UEFA Club Midfielder of the Year (2009-2010), Super Lig top assist provider (2016-2017), Super Lig Best Foreign Player (2014-2015) și includerea în Euro 2008 - Team of the Tournament, FIFA World Cup All-Star Team (2010), FIFA FIFPro World XI (2010), UEFA Team of the Year (2010), Super Lig Team of the Season (2014-2015) și Inter Milano Hall of Fame (2021).



Foto - Getty Images, jesseysneijder (Instagram)