Sneijder, dezvăluiri surprinzătoare din perioada petrecută la Real Madrid: „Vodka devenise cea mai bună prietenă a mea!”

Wesley Sneijder a vorbit deschis despre perioada petrecută la Real Madrid.

Neerlandezul a recunoscut în autobiografia sa, care a fost publicată, vineri, în Țările de Jos, că nu a dat dovadă de profesionalism în perioada petrecută pe „Bernabeu”.

Fotbalistul a dezvăluit în cartea sa că celebritatea i-a luat mințile și a pierdu nopți la rând în Madrid.

„Eram tânăr și împlăcea să am succes și să fiu în centrul atenției. Dar lucrurile au mers prost. Nu a fost vorba despre droguri, dar a fost alcoolul. Mi-a plăcut să trăiesc ca o stea. Am fost adotar la Real Madrid și am coborât în stradă și am cheltuit mii de euro alături de oameni. Nu a fost atât de rău, am jucat destul de bine, însă mi-au spus că aș fi putut să mă descurc mai bine...

Am rămas singur și îl vedeam foarte puțin pe micul Jessey. Puteam doar să fiu singur… și nu mi-am dat seama că sticla de vodka s-a transformat în cel mai bun prieten al meu. fizic nu mi-am dat seama. A doua zi m-am trezit de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic.

Am continuat să joc, dar din ce în ce mai rău și clar mai puțin concentrat. M-am mințit că totul este bine și m-am bazat pe inteligența mea fotbalistică. Am căzut din punct de vedere fizic. Am crezut că nimeni nu va observa”, a scris Wesley Sneijder în cartea sa.

Wesley Sneijder a fost adus la Real Madrid, de la Ajax, pentru 27 de milioane de euro și a evoluat din august 2007 până în august 2009, când a semnat cu Inter Milano.