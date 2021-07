Neymar, 'impresarul' din spatele venirii lui Sergio Ramos la PSG! Gestul facut de superstarul brazilian 

Neymar si Ramos vor juca impreuna la PSG.

Sergio Ramos a plecat de la Real Madrid dupa 16 ani in care a jucat pe Bernabeu. Ajuns la 35 de ani, spaniolul nu a dus lipsa de oferte si a semnat un contract valabil doua sezoane cu PSG. Insa, cel care a insistat ca fundasul sa ajunga pe Parc des Princes a fost chiar Neymar.

Potrivit sport.es, superstarul brazilian a avut discutii cu sefii clubului, in care a cerut ca Ramos sa fie adus la PSG, inca de cand Florentino Perez nu a vrut sa ii ofere o intelegere pe 2 ani. Astfel, directorul sportiv al parizienilor, Leonardo, i-a facut pe plac vedetei echipei si l-a convins pe iberic, cu un salariu de aproape 11 milioane de euro pe an, sa vina in capitala Frantei.

Relatia buna dintre Neymar si Ramos a inceput din vara lui 2017. Ambii fotbalisti se aflau in turneu in Miami, unul cu Barcelona, iar altul cu Real Madrid, iar atunci au avut ocazia sa isi consolideze prietenia. Conform aceleiasi surse, starul brazilian l-a anuntat ca vrea sa plece de pe Camp Nou, iar capitanul madrilenilor cand auzit acest lucru le-a comunicat sefilor de pe Bernabeu sa faca tot posibil pentru a-l achizitiona. Insa Neymar a ales-o pe PSG si a devenit cel mai scump transfer din istorie, 222 de milioane de euro.

De data aceasta, cei doi vor avea ocazia, in sfarsit, sa joace impreuna. Pe langa Ramos, in dorinta de a castiga Champions League, seicii de la PSG i-au mai adus pe Hakimi de la Inter, pe care au platit 60 de milioane de euro, si pe Wijnaldum de la Liverpool, liber de contract.