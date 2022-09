Fanii au decis în sondajul L'Equipe: peste 80% dintre voturi pentru câștigătorul Balonului de Aur 2022

În luna august, France Football a anunțat lista cu cei 30 de candidați pentru premiul de cel mai bun fotbalist, iar o surpriză a fost absența lui Lionel Messi, atacantul lui PSG și câștigătorul ultimei ediții.

Karim Benzema, favoritul fanilor pentru Balonul de Aur 2022

În așteptarea rezultatelor oficiale, care vor fi anunțate la gala de la Paris de pe 17 octombrie, prestigioasa publicație franceză L'Equipe i-a invitat și pe fani să voteze la următoarele patru categorii: Balonul de Aur masculin, Balonul de Aur feminin, Yashin Trophy (cel mai bun portar) și Kopa Trophy (cel mai bun tânăr fotbalist).

În ceea ce privește votulrile fanilor, care nu vor fi luate în calcul la gala de la Paris, rezultatul pentru premiul de cel mai bun fotbalist este unul clar. Karim Benzema, atacantul lui Real Madrid, a primit peste 83% dintre voturi.

La feminin, clasamentul este mai strâns, Alexia Putellas, jucătoarea celor de la FC Barcelona, având până acum cele mai multe voturi (15,7%).

Fanii au un favorit clar și la Yachine Trophy, premiul acordat celui mai bun portar, Thibaut Courtois, goalkeeper-ul lui Real Madrid, acumulând până acum 65,8% dintre voturi.

De asemenea, Gavi, mijlocașul Barcelonei, a primit cele mai multe voturi din partea fanilor, 28,9%, la categoria Kopa Trophy, premiul acordat celui mai bun tânăr fotbalist.

Schimbări la noua ediție a Balonului de Aur

Voturile oficiale pentru Balonul vor fi cele ale unor jurnaliști din 100 de țări diferite, potrivit Marca.

O schimbare importantă la ediția din acest an a Balonului de Aur este reprezentată de perioada luată în calcul pentru vot. Dacă până acum trofeele erau acordate pentru performanțele dintr-un an calendaristic, premiile vor fi acordate din acest an pentru prestațiile dintr-un sezon competițional (august - iulie).

De asemenea, L'Equipe a subliniat că criteriul principal pentru persoanele care votează la Balonul de Aur trebuie să fie reprezentat de performanțele individuale, nu de cele colective.

Lista cu jucătorii nominalizați pentru Balonul de Aur 2022