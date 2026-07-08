Clubul Nîmes Olympique a anunţat decesul căpitanului echipei sale de a doua în urma unui accident rutier, relatează Le Figaro.

Într-un comunicat, clubul a anunţat că Teva Rodriguez, căpitanul echipei de rezervă, a decedat marţi în urma rănilor suferite într-un accident rutier care a avut loc duminică după-amiază. Tânărul portar în vârstă de 19 ani s-a ciocnit cu o dubiţă care venea din sens opus. Alte două persoane au fost rănite grav în acest accident.

În comunicatul său, clubul, cu „o imensă tristeţe şi o durere profundă”, adresează „gândurile sale cele mai sincere şi tot sprijinul său familiei, rudelor, prietenilor, precum şi tuturor coechipierilor şi antrenorilor săi”. Jucătorul, format la Nîmes, ajunsese la club încă de la categoria U12, scrie news.ro.

MMI News a scris că echipa și-a schimbat logo-ul oficial în negru pe toate rețelele sociale.

”În semn de doliu, Nîmes Olympique și-a schimbat logo-ul oficial în negru pe toate platformele sale. Mesaje de omagiu au venit din toate părțile după anunț, inclusiv unul emoționant din partea fostului jucător și antrenor al clubului, Grégory Meilhac, care a elogiat personalitatea veselă și atitudinea exemplară a tânărului căpitan.

Această tragedie sfâșietoare reprezintă încă un memento al modului în care accidentele rutiere pot curma brusc vieți, inclusiv pe cele ale unor tineri talentați care aveau un viitor promițător în față.

Echipa editorială MMINews transmite cele mai sincere condoleanțe familiei lui Teva Rodriguez, prietenilor săi și întregii comunități a clubului Nîmes Olympique”, a scris MMI News.