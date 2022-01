Erling Haaland a numit cei mai buni trei fotbaliști din 2021! Fără ezitare la primul loc

În ciuda performanțelor individuale extraordinare, Haaland nu a prins un loc în top 3 la gala FIFA The Best, unde Robert Lewandowski a fost desemnat cel mai bun jucător al anului. Polonezul a fost urmat de Lionel Messi și Mohamed Salah.

Starul norvegian de la Borussia Dortmund a fost rugat într-un interviu pentru ESPN să realizeze și el un top 3 al celor mai buni fotbaliști ai anului trecut, iar Haaland l-a pus în fruntea listei pe rivalul din Bundesliga, Robert Lewandowski.

"Trebuie să spun Lewandowski pe primul loc, iar apoi, pentru mine, Benzema a fost extraordinar. Dar și Messi a fost senzațional, deci Benzema și Messi împart locul secund", a spus Haaland.

