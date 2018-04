Era interzis pe stadion, dar a venit cu MACARAUA la meci! Imaginea zilei in Turcia. FOTO

Un suporter interzis pe stadion a gasit metoda perfecta pentru a urmari echipa la stadion.

Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool!

In loc sa stea acasa, un suporter al lui Denizlispor din Turcia a venit cu macaraua la meci. Cu un steag in mana, el si-a sustinut echipa in lupta cu Gaziantep pentru salvarea de la retrogradare. Echipa lui a castigat cu 5-0 si spera in continuare sa scape de liga a treia turca.