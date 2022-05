Epopeea Coutinho s-a încheiat! Aston Villa și FC Barcelona au ajuns la o înțelegere: câți bani primesc catalanii

La începutul acestui an, Philippe Coutinho a fost cedat sub formă de împrumut la Aston Villa, însă spaniolii au luat în sarcina lor 65% din salariul brazilianului.

Coutinho joacă în Premier League din ianuarie, iar oportunitatea de a continua să lucreze sub conducerea lui Steven Gerrard a fost esenţială pentru decizia fotbalistului de 29 de ani de a accepta transferul.

Coutinho a jucat în 16 partide pentru Aston Villa, marcând patru goluri şi oferind trei pase decisive. "Îl vrem pe Phil aici cu siguranţă", a spus Gerrard. În înțelegerea dintre cele două cluburi a fost stipulată și o clauză conform căreia echipa spaniola va primi 50% dintr-un viitor transfer al jucătorului.

FC Barcelona a plătit 120 de milioane de euro în 2018, când l-a achiziţionat pe Coutinho de la Liverpool, iar contractul dintre cele două părţi includea şi bonusuri de performanţă, de până la 40 de milioane euro. Brazilianul nu a reuşit să se impună pe Camp Nou, iar Barca l-a împrumutat în sezonul 2019-2020 la Bayern Munchen, cu speranţa că îşi va recupera ulterior o parte din suma investită, însă campioana Germaniei a decis să nu-l păstreze pe Coutinho după expirarea împrumutului.

Surse din cadrul clubului FC Barcelona au subliniat că plecarea sa la Aston Villa a însemnat o economie de şapte milioane euro pentru gruparea "blaugrana".

Official, confirmed. Philippe Coutinho joins Aston Villa on a permanent deal from Barcelona for €20m. ???????? #AVFC

The club have inserted a 50% sell-on clause for any future sale of the player. #FCB pic.twitter.com/pvG60DwAYv