Bayern a dat prima lovitură în mercato! Jucătorul dorit de Barcelona a semnat cu bavarezii

Noussair Mazraoui (24 de ani), fundașul dreapta al lui Ajax, a semnat cu Bayern Munchen din postura de jucător liber de contract, înțelegerea sa cu formația din Eredivisie urmând să expire pe 30 iunie, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Un anunț oficial va fi făcut după ce Ajax va încheia lupta la titlu din Olanda. "Lăncierii" ocupă primul loc, cu 79 de puncte, la patru lungimi de PSV, cu două runde rămase de disputat.

Conform presei din Germania, Mazraoui va încasa un salariu anual de 8 milioane de euro la Bayern.

Mazraoui a fost dorit în ultimele luni și de FC Barcelona, însă marocanul ar fi ales proiectul de la Bayern Munchen și datorită faptului că transferul său ar fi fost solicitat chiar de antrenorul Julian Nagelsmann.

Noussair Mazraoui este un produs al academiei lui Ajax. Fundașul dreapta marocan a fost promovat la prima echipă în 2018, iar de atunci a strâns 135 de meciuri, 10 goluri și cinci trofee, inclusiv două titluri în Eredivisie.

Noussair Mazraoui, new FC Bayern player. Contract signed, medical completed, official announcement soon as Ajax are still busy with the Eredivisie title race. Next one: Ryan Gravenberch. ???? #FCBayern

…that Julian Nagelsmann and Kahn’s call in March changed Mazraoui’s mind ⤵️???? https://t.co/wa5RL5ac5U