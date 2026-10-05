Emoții cu Al-Hamlawi: convocarea la națională pune starul Craiovei într-o situație deosebit de periculoasă

Emoții cu Al-Hamlawi: convocarea la națională pune starul Craiovei într-o situație deosebit de periculoasă Fotbal extern
SPORT.RO
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Vârful de 25 de ani și-a câștigat locul de titular în prima reprezentativă a Palestinei, însă acest statut vine „la pachet“ cu niște griji pentru formația din Bănie.

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PalentinaAssad Al-HamlawiUniversitatea Craiova
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Universitatea Craiova a făcut unul dintre cele mai inspirate transferuri din istoria recentă a campionatului românesc, în momentul în care l-a adus pe Assad Al-Hamlawi, de la Slask Wroclaw (Polonia), în schimbul sumei de un milion de euro.

Deja, potrivit cifrelor transfermarkt.com, investiția oltenilor și-a dublat valoarea! Pentru că Al-Hamlawi e cotat la două milioane de euro, după ultima evaluare făcută de sursa citată. Și, în mod cert, cota vârfului de 1,88 de metri va crește, în viitor. Pe lângă faptul că își continuă seria prestațiilor bune pentru Craiova, Al-Hamlawi și-a câștigat acum locul și în naționala Palestinei.

În cadrul turneului amical din septembrie – octombrie, desfășurat în China, Al-Hamlawi și-a trecut în cont cinci goluri, în partidele cu Noua Zeelandă (2-2), Tadjikistan (4-2) și China (5-0). După acest bilanț, a venit anunțul presei arabe: Al-Hamlawi va fi în lot pentru Cupa Asiei (7 ianuarie – 5 februarie 2027, Arabia Saudită). Aici, Palestina e în grupa A, alături de Arabia Saudită, Kuweit și Oman. Primele două clasate, plus cele mai bune patru echipe de pe locurile trei în grupele lor, vor avansa în optimi.

Palestina îl pune pe Al-Hamlawi într-o situație periculoasă: deplasare în Irak!

Până la Cupa Asiei din 2027, Palestina va avea un ultim turneu de pregătire, în următoarea fereastră FIFA, rezervată meciurilor echipelor naționale. Doar că, de această dată, meciurile din noiembrie se vor juca într-o „zonă fierbinte“ a lumii, unde un război face ravagii din februarie încoace.

Potrivit anunțului făcut de Federația Palestiniană de Fotbal, echipa națională va merge în Irak pentru „Basra Friendly Tournament“, în perioada 9-17 noiembrie. Aici, semifinalele vor arăta așa:

  • Irak – Liban
  • Palestina – Iran

Apoi, învingătoarele se vor înfrunta în meciul pentru trofeu, în timp ce învinsele se vor întâlni în finala mică.

Problema e că, în luna noiembrie, sunt perspective sumbre pentru Orientul Mijlociu. Potrivit informațiilor din presa americană, administrația Trump pune la cale reluarea bombardamentelor în Iran, pentru că cele două țări n-au ajuns la un acord pentru a pune capăt războiului. Dacă acest scenariu se va adeveri – sunt șanse mari de tot, în condițiile în care americanii tocmai au adus alte nave de război în zonă – riposta iraniană va viza țările vecine în care Statele Unite au bazele militare. Printre care și Irak!

Așadar, în cazul unei deplasări în Orientul Mijlociu, pentru turneul de la Basra, Assad Al-Hamalwi, nu doar că riscă să ajungă sub bombardamente, dar poate rămâne blocat în Irak. În februarie, când SUA și Israel și-au început agresiunea militară în Iran, imediat, zborurile s-au anulat în regiune, iar mii de oameni au rămas blocați pe aeroporturile din diferite orașe.

În acest context, rămâne de văzut dacă oficialii Universității Craiova vor accepta plecarea lui Al-Hamlawi la echipa națională. Firește, decizia va fi luată în funcție de derularea evenimentelor din zona Golfului Persic.

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