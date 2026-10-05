Emoții cu Al-Hamlawi: convocarea la națională pune starul Craiovei într-o situație deosebit de periculoasă

Universitatea Craiova a făcut unul dintre cele mai inspirate transferuri din istoria recentă a campionatului românesc, în momentul în care l-a adus pe Assad Al-Hamlawi, de la Slask Wroclaw (Polonia), în schimbul sumei de un milion de euro.

Deja, potrivit cifrelor transfermarkt.com, investiția oltenilor și-a dublat valoarea! Pentru că Al-Hamlawi e cotat la două milioane de euro, după ultima evaluare făcută de sursa citată. Și, în mod cert, cota vârfului de 1,88 de metri va crește, în viitor. Pe lângă faptul că își continuă seria prestațiilor bune pentru Craiova, Al-Hamlawi și-a câștigat acum locul și în naționala Palestinei.

În cadrul turneului amical din septembrie – octombrie, desfășurat în China, Al-Hamlawi și-a trecut în cont cinci goluri, în partidele cu Noua Zeelandă (2-2), Tadjikistan (4-2) și China (5-0). După acest bilanț, a venit anunțul presei arabe: Al-Hamlawi va fi în lot pentru Cupa Asiei (7 ianuarie – 5 februarie 2027, Arabia Saudită). Aici, Palestina e în grupa A, alături de Arabia Saudită, Kuweit și Oman. Primele două clasate, plus cele mai bune patru echipe de pe locurile trei în grupele lor, vor avansa în optimi.

Palestina îl pune pe Al-Hamlawi într-o situație periculoasă: deplasare în Irak!

Până la Cupa Asiei din 2027, Palestina va avea un ultim turneu de pregătire, în următoarea fereastră FIFA, rezervată meciurilor echipelor naționale. Doar că, de această dată, meciurile din noiembrie se vor juca într-o „zonă fierbinte“ a lumii, unde un război face ravagii din februarie încoace.

Potrivit anunțului făcut de Federația Palestiniană de Fotbal, echipa națională va merge în Irak pentru „Basra Friendly Tournament“, în perioada 9-17 noiembrie. Aici, semifinalele vor arăta așa: