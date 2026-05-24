Echipa înființată în 2024 a devenit acum campioană, dar într-o altă țară!

Echipa înființată în 2024 a devenit acum campioană, dar într-o altă țară!
Succes surprinzător pentru Auckland FC.

Echipa neozeelandeză Auckland FC a câştigat, în premieră, titlul de campioană a Ligii profesioniste australiene de fotbal (A-League), după ce a învins în finală, cu scorul de 1-0, formaţia Sydney FC, sâmbătă, pe Go Media Stadium din Auckland, informează EFE.

Auckland FC - Sydney FC 1-0 în finala campionatului din Australia

Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de mijlocaşul ofensiv neozeelandez Cameron Howieson, în minutul 60.

Auckland FC, antrenată de fostul internaţional australian Steve Corica, a încheiat sezonul regulat din A-League pe locul al treilea, iar în faza următoare a eliminat echipele Melbourne City FC şi Adelaide United, înainte de a o înfrunta în finală pe Sydney FC, care a trecut la rândul ei de Melbourne Victory şi Newcastle Jets.

Corica (53 ani), fost jucător şi antrenor la Sydney FC, echipă pe care a condus-o la cucerirea titlului de campioană în 2019 şi 2021, este primul antrenor care câştigă trei finale în A-League, conform presei de la antipozi, citată de Agerpres.

Înființată în martie 2024, Auckland FC a câștigat campionatul regular A-League în sezonul de debut 2024-2025, iar acum a devenit campioana Australiei după 1-0 în finala cu Sydney FC, dar și a Oceaniei (OFC Pro League), după 2-1 în finala cu South Melbourne.

