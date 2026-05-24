Echipa neozeelandeză Auckland FC a câştigat, în premieră, titlul de campioană a Ligii profesioniste australiene de fotbal (A-League), după ce a învins în finală, cu scorul de 1-0, formaţia Sydney FC, sâmbătă, pe Go Media Stadium din Auckland, informează EFE.

Auckland FC - Sydney FC 1-0 în finala campionatului din Australia

Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de mijlocaşul ofensiv neozeelandez Cameron Howieson, în minutul 60.

Auckland FC, antrenată de fostul internaţional australian Steve Corica, a încheiat sezonul regulat din A-League pe locul al treilea, iar în faza următoare a eliminat echipele Melbourne City FC şi Adelaide United, înainte de a o înfrunta în finală pe Sydney FC, care a trecut la rândul ei de Melbourne Victory şi Newcastle Jets.