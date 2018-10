E fara indoiala parada anului: Lloris, 4 INTERVENTII in 3 SECUNDE | VIDEO IREAL

Hugo Lloris a avut o parada spectaculoasa in meciul amical cu Islanda.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Lituania - Romania, joi, 21:45. Romania - Serbia, duminica, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 la PROX!

Portarul campioanei mondiale a avut o interventie fantastica in minutul 38: a intervenit de patru ori salvator, in aceeasi faza, in decurs de trei secunde.

Interventia lui Lloris a ajutat campioana mondiala sa scape de o rusine uriasa. Islanda a condus Franta cu 2-0 pana in minutul 86. Un autogol al lui Holmar Orn Eyjolfsson si reusita lui Mbappe din penalty au facut ca meciul sa se termine la egalitate, scor 2-2.