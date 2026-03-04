Fiul lui Ancelotti se întoarce la naționala Braziliei, după scurta aventură la Botafogo

Davide Ancelotti, fiul lui Carlo Ancelotti, a ratat lansarea propriei cariere de antrenor principal, după aventura nereușită de la Botafogo. Acesta a stat pe banca trupei "Alvinegro Carioca" în perioada iulie - decembrie 2025, în care a bifat 33 de meciuri (15 victorii, 11 egaluri, 7 înfrângeri) și a avut un procent al victoriilor de doar 45.45%.

Echipa a terminat sezonul trecut abia pe poziția a șasea și părțile au decis să nu mai continue colaborarea, după ce clubul a trecut peste capul antrenorului pentru a-l concedia pe preparatorul fizic Luca Guerra, o persoană pentru care Ancelotti jr. garantase în momentul angajării.

Recent, Confederacao Brasileira de Futebol a anunțat că fiul selecționerului se va întoarce ca antrenor secund în staff-ul "Selecao Canarinho", pentru a ajuta la pregătirea participării la Cupa Mondială din vara viitoare.

Davide a profesat mereu în umbra tatălui său

Davide Ancelotti (36 de ani) a jucat la juniorii lui AC Milan și la ASDC Borgomanero (Serie D), retrăgându-se la doar 20 de ani pentru a se dedica antrenoratului. A fost preparator fizic la PSG și Real Madrid, apoi a fost asistent la Bayern Munchen, Napoli, Everton, Real Madrid și naționala Braziliei, la toate lucrând sub coordonarea tatălui său, Carlo Ancelotti.

Numirea sa la echipa din Rio de Janeiro a fost primită cu scepticism de presa sportivă din Brazilia și de fanii lui Botafogo, care le-au reproșat patronului american John Textor și președintelui Joao Paulo Magalhaes Lins că au "angajat un nume, nu un antrenor potrivit". Acesta vorbește limbile italiană, franceză, spaniolă, germană și engleză și este căsătorit cu artista spaniolă Ana Galocha.

Foto - Getty Images