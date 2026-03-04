În turul semifinalelor din Copa del Rey, Atletico Madrid s-a impus cu 4-0 în fața Barcelonei, iar în retur, catalanii au fost aproape de o remontada istorică. Au câștigat cu 3-0, dar madrilenii au fost cei care au avansat în cele din urmă în finala competiției.

Diego Simeone a dezvăluit ce i-a spus lui Hansi Flick după ce l-a eliminat din Copa del Rey

După meci, Diego Simeone, antrenorul lui Atletico Madrid, a dezvăluit faptul că i-a transmis lui Hansi Flick cât de mult a apreciat maniera în care Barcelona a evoluat în returul semifinalei Copa del Rey.

Simeone a punctat că echipa pregătită de Flick a jucat formidabil și că tehnicianul german antrenează un club de top. Mai mult, ”Cholo” a mărturisit și că speră ca Atletico Madrid să o întâlnească din nou pe FC Barcelona în UEFA Champions League.

”I-am spus lui Hansi Flick că Barcelona joacă formidabil și că este o echipă de top. I-am mai spus și că sper să ne reîntâlnim în optimile Champions League”, a spus Diego Simeone, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, într-o postare publicată pe rețelele social media.