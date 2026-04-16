Gaziantep FK a rămas fără antrenor principal, după ce conducerea clubului a acceptat demisia lui Burak Yılmaz la finalul partidei cu Rizespor. Potrivit presei din Turcia, Marius Șumudică este prima opțiune pentru preluarea băncii tehnice.

Antrenorul în vârstă de 55 de ani a pregătit-o ultima dată pe Al-Okhdood, în Arabia Saudită, însă n-a făcut niciodată un secret din faptul că o întoarcere în fotbalul turc reprezintă o prioritate pentru el.

„Turcia m-a făcut mereu să mă simt ca acasă”

„Este foarte natural ca numele meu să fie din nou asociat cu Turcia. Am antrenat în peste 130 de meciuri acolo și am adunat performanțe și amintiri prețioase. Am legat prietenii frumoase, iar Turcia m-a făcut mereu să mă simt ca a doua mea casă”, a spus Marius Șumudică, potrivit Fanatik.com.tr.

Totuși, tehnicianul a subliniat că nu s-a așezat încă la masa negocierilor oficiale. „În acest moment, nu există o ofertă oficială sau o cerere concretă pentru o discuție. Dar nu este ceva nou ca numele meu să fie menționat la diferite cluburi din Turcia. Nu doar cu Gaziantep, ci au existat și alte contacte și schimburi de idei despre diferite proiecte în ultima vreme”, a mai zis „Șumi”.

Pentru a semna un nou angajament, Șumudică așteaptă o propunere stabilă, care să îi permită să își implementeze filozofia de joc.

„Cel mai important lucru pentru mine este proiectul potrivit. Dacă există o structură unde pot recrea succesul de la Kayseri și stilul de joc de la Gaziantep, Turcia va fi mereu o opțiune puternică pentru mine. Chiar cred că pot obține din nou mari succese acolo și mi-ar plăcea mult să trăiesc acea emoție încă o dată”, a transmis tehnicianul pentru sursa citată.