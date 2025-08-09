Donnarumma, mesaj cu subînțeles pentru șefii lui PSG! Ce a postat italianul după ce clubul a adus un nou portar

Titularul de drept al postului, Gianluigi Donnarumma, a reacționat printr-o postare pe rețelele de socializare care lasă loc de interpretări. Într-o fotografie aparent banală, portarul italian s-a afișat alături de familie, la un restaurant, având în față un tort pe care scrie "Numero 1".



Publicația franceză RMC Sport notează că gestul său a fost rapid catalogat drept un mesaj subtil la adresa conducerii, prin care își reafirmă statutul în cadrul echipei, pus acum sub semnul întrebării de aducerea lui Chevalier.



Transferul noului goalkeeper nu a fost unul de neglijat, PSG plătind pentru serviciile sale 55 de milioane de euro, inclusiv bonusuri.

