Donnarumma, mesaj cu subînțeles pentru șefii lui PSG! Ce a postat italianul după ce clubul a adus un nou portar

PSG a oficializat recent venirea portarului Lucas Chevalier de la Lille, mutare care pare să fi agitat apele în vestiarul parizienilor.

Gianluigi Donnarumma
Titularul de drept al postului, Gianluigi Donnarumma, a reacționat printr-o postare pe rețelele de socializare care lasă loc de interpretări. Într-o fotografie aparent banală, portarul italian s-a afișat alături de familie, la un restaurant, având în față un tort pe care scrie "Numero 1".

Publicația franceză RMC Sport notează că gestul său a fost rapid catalogat drept un mesaj subtil la adresa conducerii, prin care își reafirmă statutul în cadrul echipei, pus acum sub semnul întrebării de aducerea lui Chevalier.

Transferul noului goalkeeper nu a fost unul de neglijat, PSG plătind pentru serviciile sale 55 de milioane de euro, inclusiv bonusuri.

Fanii i-au cerut să plece

În secțiunea de comentarii a postării, fanii nu au întârziat să reacționeze. Simțind o posibilă ruptură, mulți suporteri l-au încurajat pe Donnarumma să plece de la echipă. Printre destinațiile propuse de aceștia s-au numărat cluburi de top precum Manchester United sau Real Madrid.

40.000.000 de euro este cota lui Gianluigi Donnarumma, care a strâns până acum 161 de meciuri în tricoul lui PSG, încheind 56 dintre acestea fără gol primit.

