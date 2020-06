"Doi baietasi mi-au pus pistolul la tampla!" Marturisiri INFIORATOARE ale unui fotbalist de la Milan, jefuit in plina strada!

Un fotbalist de la AC Milan a fost jefuit in plina strada, in timp ce era oprit la semafor cu masina.

Acest obicei al jafurilor in randul fotbalistilor este frecvent in Anglia si Franta, unde casele multor sportivi au fost pradate de hoti in timp ce sportivii se aflau la meciuri. Ceea ce s-a intamplat astazi in Italia, insa, este diferit.

Samu Castillejo a povestit pe contul sau oficial de Instagram ca a fost jefuit in plina strada. Mijlocasul a marturisit ca s-a speriat foarte tare mai ales pentru ca cei 2 hoti l-au amenintat cu un pistol. Din fericire, ei s-au multumit doar cu ceasul fotbalistului, conflictul incheindu-se rapid.

"Am fost furat de doi baietasi, care mi-au pus pistolul la tampla. Cu toate astea, totul e bine. Mi-au furat doar ceasul. Eu sunt bine, multumesc", a scris fotbalistul in varsta de 25 de ani.

Samu Castillejo este jucatorul lui AC Milan din 2018, cand a fost transferat de la Villareal in schimbul sumei de 21 de milioane de euro. Ibericul a mai jucat in trecut la Malaga.