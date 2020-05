AC Milan ar putea intra intr-o noua era! Cu cine negociaza clubul pentru a prelua echipa! Niciodata nu s-a mai intamplat asta

AC Milan ar putea scrie o noua pagina de istorie.

AC Milan l-ar putea avea din sezonul viitor la carma echipei pe Ralf Rangnick, cel care a gandit si a initiat proiectul RB Leipzig. Milanezii nu au avut in istoria sa recenta un antrenor german pe banca. Ultimii cinci antrenori care au ocpuat banca milanezilor sunt Brocchi, Montella, Gatusso, Giampaolo, iar in acest moment este Stefano Pioli).

Presa din Italia anunta ca Ralf Radnick ar putea prelua echipa din sezonul viitor. Radnick este omul din spatele proiectului de la Leipzig. Acesta a ajuns in 2015 la club si a reusit sa il transforme intr-unul de elita din Bundesliga. In cariera de antrenor, Radnick a cucerit Cupa UEFA Intertoto cu Stuttgart in 2000, a castigat Cupa Germaniei, Supercupa Germaniei si Cupa Ligii Germaniei cu Schalke si a mai bifat o promovare cu Hannover in sezonul 2001-2002.