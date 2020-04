AC Milan se implica in lupta impotriva COVID-19! Gruparea milaneza va livra medicamente si alimente abonatilor echipei cu varsta peste 65 de ani

AC Milan se implica in lupta impotriva coronavirusului.

AC Milan se implica in lupta impotriva COVID-19. Acestia au inceput sa livreze produse alimentare si dispozitive medicale abonatilor cu varste mai mari de 65 de ani. Gruparea din Milano s-a alaturat unei initiative lansate in urma cu cateva saptamani de AS Roma, care ii ajuta pe fanii sai, cu varsta peste 75 de ani, livrand cutii ce contin paste, apa, bere si medicamente.

"Incepand de vinerea aceasta, s-a inceput livrarea de catre AC Milan a 2000 de cutii cu bunuri de prima necesitate, masti si obiecte milaneze personalizate, suporterilor abonati ai sezonului 2019-2020 cu varsta de peste 65 de ani, o categorie aflata in mod special in pericol in aceasta perioada. Pachetele vor fi livrate la casele fanilor, un gest care vrea sa transmita apropierea, care este un element fundamental al valorilor clubului", se arata in comunicatul clubului.