Naţionala Franţei a surclasat formaţia Olandei cu scorul de 4-0, vineri seara, pe Stade de France, într-un meci din Grupa B a preliminariilor EURO 2024.

"Le Bleus" aveau deja 2-0 după primele zece minute, graţie golurilor marcate de Antoine Griezmann (minutul 3) şi Dayot Upamecano (minutul 8). Kylian Mbappe, la primul său meci în postura de căpitan, a reuşit o dublă (minutele 22, 88).

Kylian Mbappe, promovat căpitan al naţionalei de fotbal a Franţei, a declarat joi că este "normal" ca Antoine Griezmann să fie "dezamăgit" că nu a fost ales purtătorul banderolei, în timpul primei conferinţe de presă de la desemnarea sa de către selecţionerul Didier Deschamps.

"Am vorbit cu Antoine. A fost dezamăgit şi, sincer, este de înţeles şi normal. În locul lui, aş fi avut aceeaşi reacţie. A fost poate cel mai important jucător din epoca Didier Deschamps. Dar nu voi fi superiorul său ierarhic", a spus urmaşul lui Hugo Lloris, în ajunul meciului Franţa - Olanda.

La pauza partidei, starul lui PSG a avut un discurs motivațional, demn de un adevărat lider. "Bravo, băieți, bravo, bravo! Asta e! Așa trebuie să începem un meci. Nu-i lăsați să respire, nu le oferiți nimic. Același lucru și repriza a doua, același lucru! Nu vă lăsați! Așa reușim, băieți!", le-a spus Kylian Mbappe colegilor.

In the changing room at half-time with the score at 3-0 in ????????????????... ????️#FiersdetreBleus pic.twitter.com/mFsf1OR9Av