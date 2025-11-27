Fost jucător la Inter (1996-1999), Diego Simeone a recunoscut înaintea meciului Atletico Madrid - Inter 2-1, că i-ar plăcea să lucreze la formația de pe "Giuseppe Meazza": "E normal ca orice antrenor să vrea să antreneze la o echipă atât de puternică precum Inter. Am avut niște ani grozavi acolo. Acum sunt foarte fericit la Madrid, dar pe parcurs mi-ar plăcea să am această oportunitate în carieră".

Fabrizio Romano: "Dacă vrea să antreneze la Inter, Simeone trebuie să facă un sacrificiu imens"



Jurnalistul Fabrizio Romano a comentat declarația dată de Diego Simeone înaintea meciului din Champions League și a explicat că argentinianul ar trebui să își coboare semnificativ pretențiile financiare în cazul în care va dori să antreneze la Inter.



"Cholo a vorbit deschis despre dorința sa de a antrena Inter. A fost un răspuns cumva neobișnuit prin care a vrut să transmită un semnal. Se pare că Cholo le-ar mai fi spus apropiaților săi în trecut că își dorește să antreneze în Italia. Chiar se gândește la asta și nu e un simplu vis.



Legătura lui cu Inter este foarte puternică, după cum dezvăluie apropiații săi. Dar să clarificăm salariul lui Simeone: la Atletico este foarte mare, aproape 15 milioane de euro net pe sezon. În Italia, o astfel de sumă este de neimaginat. Trebuie să facă un sacrificiu imens dacă își va dori să revină în Italia", a spus Fabrizio Romano, citat de Calcio Mercato.



Chiar înainte de meciul de la Madrid, Giuseppe Marotta, directorul lui Inter Milano, a fost întrebat despre declarația dată de Diego Simeone, cum că ar antrena echipa de pe ”Meazza”, și a profitat de această ocazie pentru a-și arăta din nou susținerea față de Cristi Chivu.



Giuseppe Marotta a comentat declarația lui Diego Simeone: "Noi suntem foarte mulțumiți de Chivu"



Chiar înainte de meciul de la Madrid, Giuseppe Marotta, directorul lui Inter Milano, a fost întrebat despre declarația dată de Diego Simeone, cum că ar antrena echipa de pe ”Meazza”, și a profitat de această ocazie pentru a-și arăta din nou susținerea față de Cristi Chivu.



”Beppe” este convins că românul va rămâne ”mulți ani” pe banca echipei la care a scris istorie ca jucător și alături de care a câștigat Champions League în 2010.



„Cum văd autopropunerea lui Simeone în viitor la Inter? Ca pe o admiraţie a unui club pe care îl cunoaşte bine şi care este una dintre cele mai bune din Europa. Noi avem un antrenor tânăr precum Cristi Chivu şi se potriveşte profilului pe care îl dorim.



Suntem foarte mulţumiţi de el şi sunt convins că poate sta pe banca echipei noastre pentru mulţi ani. Este o oportunitate pentru a avea şi un nou stadion, care să bifeze standardele moderne.



Aveam nevoie de o nouă arenă, va fi un drum lung, dar nu vom uita niciodată San Siro, care are propriul şarm şi propria istorie”, a spus Marotta, potrivit Tuttosport.

