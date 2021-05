Dezvaluiri cutremuratoare de la dezastrul de la Chernobyl: "Toti prietenii din Kiev au murit!" Ce spune Shevchenko despre momentele groaznice de la tragicul eveniment

Andriy Shevchenko a marturisit in cartea sa "Viata mea, fotbalul meu" momentele groaznice prin care a trecut la momentul dezastrului de la Chernobyl din 26 aprilie 1986.

Corriere della Sera a publicat fragmente din cartea lui Andriy Shevchenko, in care fostul atacant al lui AC Milan vorbeste despre viata sa si parcursul in cariera de fotbalist.

Fostul castigator al Balonului de Aur si-a adus aminte de intamplarile uluitoare din aceea perioada si a marturisit ce s-a intamplat cu prietenii sai dupa tragicul eveniment.

"Aveam zece ani si ma distram nebuneste jucand fotbal in strada. Eram la academia lui Dinamo Kiev cand a explodat reactorul 4. Mi-amintesc cu groaza cum au venit autocarele din URSS si au luat copiii intre 5 si 15 ani. Am ajuns la 1.500 km de casa, parca traiam intr-un film.

Din pacate, toti prietenii mei au murit, si nu din cauza radiatiilor, i-au omorat alcoolul, drogurile si problemele cu armele. N-au avut norocul meu cu fotbalul. Rupti de familiile lor, nu au stiu in ce sa creada si s-au pierdut", a scris Shevchenko in biografia sa.

Actualul selectioner al Ucrainei a castigat trofeul Champions League in sezonul 2002-03 cu AC Milan si a ridicat titlul in 2003-04 cu gruparea "rosonera". Shevchenko a adunat peste 100 de goluri in Seria A si fost desemnat Balonul de Aur in 2004.