Nebunie in derby-ul din China: Olaroiu 3-1 Petrescu! Echipa lui Oli a intors in 3 minute rezultatul, SuperDan a facut crize pe banca dupa ratari uriase! VIDEO

Antrenorii romani din China se intalnesc astazi in meci direct.

JIANGSU SUNING 3-1 GUIZHOU ZHICHENG



FINAL DE MECI! Echipa lui Cosmin Olaroiu castiga dupa ce a revenit de la 0-1 si urca pe locul 5 in clasament. De partea cealalta, formatia lui Dan Petrescu ramane cu 8 puncte dupa 16 etape, fiind la 7 puncte de primul loc salvator

Min 90. GOOOOOL JIANGSU! Zhang inscrie cu un sut din careu dupa un contraatac plecat de la o lovitura libera a echipei lui Dan Petrescu.

Min 75. GOOOOOL JIANGSU! Wu inscrie cu o lovitura de cap din centrul careului!

Min 72. GOOOOOL JIANGSU! Boakye egaleaza dupa o reluare cu talpa la o centrare in careu!

Min 65. GOOOOOL GUIZHOU! Zheng deschide scorul cu un sut cu exteriorul de la marginea careului!

Min 55. Dan Petrescu isi pune din nou mainile in cap dupa o reluare spectaculoasa a lui Jelavic care trece putin pe langa poarta

Min 53. Sansa si pentru Suning la sutul lui Eder, mingea este deviata si trece pe langa poarta

Min 48. O noua sansa pentru echipa lui Dan Petrescu - sutul lui Yunlong Fan trece putin pe langa vinclu.

Min 45. O noua ocazie mare pentru formatia lui Dan Petrescu la un sut deviat, portarul Gu Chao respinge in corner.

Min 41. Dupa 40 de minute in care Guizhou a fost inexistenta in atac, neavand niciun sut la poarta, formatia lui Dan Petrescu are o ocazie uluitoare! Ji Chen este gasit in careu de o centrare insa a ratat voleul din cativa metri, spre disperarea lui Dan Petrescu!

Min 18. Ocazie mare pentru Jiangsu, sutul lui Boakye de la marginea careului a trecut peste poarta, spre nemultumirea lui Olaroiu.

Iata echipele de start:

Jiangsu:

Gu Chao - Ji Xiang, Yang Boyu, Zhang Lingfeng - Li Ang, Yang Xiaotian, Wu Xi, Tian Yinong, Xie Pengfei - Boakye, Eder Martins

Guizhou:

Su Boyang - Tang Xin, Han Pengfei, Jiang Liang, Baise Festus - Zheng Kaimu, Chen Ji, Fan Yunlong - Trawally, Jelavic, Iminjan Ilhamjan

Titular in echipa lui Cosmin Olaroiu este Eder Martins, atacantul adus de la Inter Milano!

Dupa ce a reusit prima victorie cu Guizhou (4-3 in deplasarea cu Lifan), Petrescu spera din nou sa scape de retrogradare. Mai are de recuperat 6 puncte pana la prima pozitie de salvare.

Meciul cu Suning va fi cu totul special pentru Super Dan. Cu el pe banca, echipa din Nanjing a luat Cupa Chinei acum doi ani. Petrescu este si cel care l-a recomandat pe Olaroiu chinezilor cand cautau antrenor pentru a-l inlocui pe Capello, la inceputul anului.

Oli a vorbit in conferinta de presa dinaintea partidei despre relatia speciala cu Petrescu. Stie la ce sa se astepte de la derby-ul cu prietenul sau.

"Il cunosc foarte bine pe Petrescu. Face echipe cu aparari foarte bune. O sa jucam in stilul nostru si vom face tot posibilul pentru o victorie. Apararea noastra s-a descurcat destul de bine in ultimele doua meciuri, desi Paletta a lipsit", a spus Olaroiu.