Începând cu sezonul 2026-2027, prima ligă rusă va suferi modificări majore la nivel de regulament. La data de 13 aprilie, autoritățile de la Moscova au pus în dezbatere un proiect de hotărâre care stabilește un format mult mai strict pentru fotbaliștii de peste hotare: schema „12+7”.

Concret, cluburile vor avea voie să includă maximum 12 stranieri pe lista oficială pentru întregul sezon, iar pe teren vor putea trimite cel mult șapte în același timp, o reducere semnificativă față de limitele anterioare.

Ce a spus Paulo Barbosa despre noul format din prima ligă

Agentul portughez de jucători a evaluat contextul actual și a transmis că o astfel de măsură are ca scop revitalizarea academiilor și promovarea tinerelor talente autohtone.

„Sper că această limitare va ajuta și vor apărea mai mulți fotbaliști tineri ruși în campionat. Este important ca tinerii să aibă posibilitatea să joace. Străinii ar trebui cumpărați doar dacă au un nivel ridicat”, a zis Paulo Barbosa.

Acesta a punctat, de asemenea, importanța exportului de talente pentru sănătatea financiară a echipelor: „Trebuie să facem în așa fel încât cluburile rusești să poată vinde fotbaliști din academii, nu doar să îi cumpere. Este necesar un echilibru rezonabil în această chestiune. Limita este implementată ca un regulator, iar cluburile trebuie să se gândească la acest aspect”, a adăugat impresarul.

Naturalizarea, o posibilă portiță pentru cluburi

Deși noua schemă restrânge drastic numărul de fotbaliști transferați din alte campionate, Barbosa a subliniat că procesul de obținere a cetățeniei ruse rămâne o variantă, însă doar în anumite condiții stricte.

„Sigur, naturalizarea străinilor este posibilă, dar acest lucru ar trebui făcut doar cu aceia care locuiesc de suficient de mult timp în Rusia, aduc un beneficiu și își doresc cu adevărat să obțină cetățenia pentru a-și ajuta cluburile”, a concluzionat portughezul.