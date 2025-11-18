Preliminariile europene se încheie, diseară, însă în alte zone ale lumii, meciurile de calificare s-au terminat de ceva timp. Deja știm 34 din cele 48 de echipe care vor fi prezente, la anul, la sărbătoarea fotbalului mondial din Canada, Mexic și SUA.

Printre naționalele calificate deja e și cea a Insulelor Capului Verde. Cu ocazia CM 2026, această echipă va debuta la un Mondial, profitând de faptul că Africa are nouă reprezentante la următoarea ediție a turneului final (numărul poate crește chiar la zece, dacă și DR Congo trece de barajele intercontinentale!).

Cu calificarea la Mondiale rezolvată deja, reprezentativa Insulelor Capului Verde a participat, în ultimele zile, la un turneu de pregătire din Emirate, unde au venit și naționalele din Iran, Uzbekistan și Egipt, toate calificate la CM 2026.

Au ratat toate loviturile de departajare: 4 din 4!

În prima zi, au fost programate partidele Insulele Capului Verde – Iran și Egipt – Uzbekistan. Prima semifinală s-a încheiat 0-0, așa că s-a trecut la executarea loviturilor de departajare, unde iranienii s-au impus cu 5-4. În al doilea meci, Egipt a cedat, surprinzător, cu Uzbekistan, scor 0-2.

Așadar, în finala turneului din Emirate au avansat Iran și Uzbekistan, care se vor întâlni, diseară, de la ora 18:00.

Finala mică s-a jucat, aseară, și s-a încheiat cu un deznodământ incredibil! Egipt – Insulele Capului Verde a fost egal, 1-1, după expirarea celor 90 de minute. De aceea, s-a trecut la executarea loviturilor de departajare. Iar jucătorii de la Insulele Capului Verde au „reușit“ să rateze tot de la punctul cu var: 4 din 4!

Egiptul a câștigat finala mică, deși a avut două execuții ratate prin Marmoush și Faisal. N-a mai contat însă, pentru că au transformat de la punctul cu var Abdelmaguid și Hamdi.

