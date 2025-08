Cristiano Ronaldo e un veritabil „maniac“, când vine vorba de muncă, dar și de tot ce înseamnă recuperarea de după efort.

De-a lungul anilor, s-a aflat „pe surse“ că Ronaldo a făcut investiții importante, în ceea ce privește camera în care se culcă. Aici, inclusiv temperatura e controlată, astfel încât să fie una optimă pentru somn. Și nu doar atât! Printr-un dispozitiv, CR7 monitorizează nivelul de oxigen, plus alte detalii de care un om de rând nu ține cont. Pe de altă parte, și aceste detalii îl deosebesc de Ronaldo de un „muritor de rând“, oferindu-i, de asemenea, o carieră sportivă la 40 de ani. Vorbim despre o vârstă la care cei mai mulți colegi de generație ai lui Ronaldo au încheiat deja carierele lor fotbalistice.

Cedric Soares: „Lui Ronaldo îi e frică de 5G! Nu duce telefonul în dormitor“

În acest context, despre obiceiurile lui Ronaldo a vorbit acum un fost coleg de la echipa națională, Cedric Soares (33 de ani). Fundașul dreapta a adunat 34 de selecții și 1 gol în prima reprezentativă a Portugaliei, iar acum își continuă cariera, la Sao Paulo, la echipa de club.

Într-un interviu acordat pentru ESPN Brasil, Cedric Soares, care a fost coleg de cameră cu Ronaldo în cantonamentul naționalei, a povestit ce a remarcat la CR7.

„Cristiano are anumite ore la care renunță la telefonul său mobil. De pildă, înaintea somnului. Pentru că are această convingere că telefonul mobil afectează calitatea somnului, în mod negativ. De aceea, nu-și duce niciodată telefonul în dormitor. Când am stat cu el în cameră, îmi spunea: <<Cedric, nu poți să folosești conexiunea 5G, pentru că îți afectează somnul>>. Nu știu dacă și acum are această convingere dar, pe vremea când eram la națională, bloca semnalul 5G, înainte de a se pune la culcare“, a povestit Cedric Soares.

Pentru Cristiano Ronaldo urmează startul noului sezon, în Saudi Pro League, cu Al-Nassr Riad. Prima etapă e programată pentru 28 august.