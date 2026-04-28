OFICIAL Dat afară la 24 de ore după rușinea din derby: „Ne-am despărțit“

În fotbalul actual, răbdarea nu există. Iar antrenorii stau mereu cu bagajele făcute.

Fenerbahce e încă o confirmare a faptului că nici în fotbal banii nu aduc fericirea! Pentru că un club bogat face niște investiții colosale de ani buni, însă ultimul titlu l-a câștigat în sezonul... 2013-2014.

Paradoxal, la vremea respectivă, Fenerbahce a fost pregătită de anonimul Ersun Yanal (64 de ani), liber de contract acum și cu acel singur trofeu în CV. După Ersun Yanal, Fenerbahce a avut 13 antrenori, unii cu mai mult de un mandat la formația turcă. Printre cei instalați pe bancă s-au numărat nume „grele“: Vítor Pereira, Dick Advocaat, Jorge Jesus și Jose Mourinho. Degeaba însă! Fenerbahce n-a terminat mai sus de locul 2, clasare pe care a atins-o, în șapte rânduri: 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024–25.

Galatasaray - Fenerbahce, scor 3-0 în weekend

Galatasaray – Fenerbahce, scor 3-0, i-a pecetluit soarta lui Tedesco

Nici în acest sezon, Fenerbahce nu va scăpa de „blestemul“ locului 2. Cu trei runde înainte de final, echipa ocupă această poziție, la 7 puncte de liderul Galatasaray, în fața căruia a cedat, duminică: 0-3.

Rezultatul i-a fost „fatal“ antrenorului italian, Domenico Tedesco (40 de ani). Instalat în septembrie 2025, după plecarea lui Jose Mourinho, managerul italian a fost pus pe liber printr-un comunicat sec.

Ne-am despărţit de antrenorul Domenico Tedsco“, a anunțat Fenerbahce. Până la finalul sezonului, echipa va fi pregătită de interimarul Zeki Murat Göle, ajuns în această postură pentru a 4-a oară, în ultimii ani.

