Fenerbahce e încă o confirmare a faptului că nici în fotbal banii nu aduc fericirea! Pentru că un club bogat face niște investiții colosale de ani buni, însă ultimul titlu l-a câștigat în sezonul... 2013-2014.

Paradoxal, la vremea respectivă, Fenerbahce a fost pregătită de anonimul Ersun Yanal (64 de ani), liber de contract acum și cu acel singur trofeu în CV. După Ersun Yanal, Fenerbahce a avut 13 antrenori, unii cu mai mult de un mandat la formația turcă. Printre cei instalați pe bancă s-au numărat nume „grele“: Vítor Pereira, Dick Advocaat, Jorge Jesus și Jose Mourinho. Degeaba însă! Fenerbahce n-a terminat mai sus de locul 2, clasare pe care a atins-o, în șapte rânduri: 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024–25.