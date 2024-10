Mircea Lucescu a anunțat înainte de Lituania - România de unde vrea să convoace noi jucători la națională

Lituania - România are loc marți de la 21:45, LIVE BLOG pe www.sport.ro.

"A fost greu drumul, nu cu diferența de temperatură, am găsit o temperatură propice pentru recuperarea jucătorilor. Au dormit foarte bine, apoi am mers și am văzut stadionul. De mâine sunt sută la sută recuperați", a mai spus Lucescu.

Cum arată grupa României din Nations League



După trei etape desfășurate în Grupa 2, România se situează în fruntea clasamentului cu 9 puncte, după 3 victorii consecutive: 3-0 vs. Kosovo, 3-1 vs. Lituania și 3-0 vs. Cipru.



Lituania, în schimb, e ultima clasată fără niciun punct acumulat după primele trei runde disputate: 0-1 vs. Cipru, 1-3 vs. România și 1-2 vs. Kosovo sunt eșecurile înregistrate de lituanieni.



1. România - 9p (golaveraj 8)

2. Kosovo - 6p (golaveraj 2)

3. Cipru - 3p (golaveraj -6)

4. Lituania - 0p (golaveraj -4)