Cum s-a distrat Cristiano Ronaldo la Londra! Cine l-a acompaniat pe starul portughez la cina intr-un restaurant de lux: Fotografia de 2 milioane de like-uri

Cristiano Ronaldo continua sa se distreze in escapada sa la Londra.

Dupa ce a facut senzatie la Turneul Campionilor care se desfasoara in aceasta perioada in capitala Angliei, starul portughez a luat cina in oras.

Cristiano Ronaldo a participat la inaugurarea unui restaurant din Londra, acolo unde a mers insotit de prietena sa, Georgina Rodriguez si fiul sau Cristiano Junior.

Alaturi de starul portughez au fost si bunul sau prieten, Rafael Nadal si cantaretul Enrique Iglesias, noteaza Mirror.

Cristiano a publicat o fotografie pe contul sau de Instagram alaturi de Georgina si fiul sau si a strans in doua ore peste 2 milioane de aprecieri.