FOTO ȘI VIDEO Haos pe străzile din Londra înaintea galei Balonul de Aur! Poliția a intervenit în forță

Haos pe străzile din Londra înaintea galei Balonul de Aur! Poliția a intervenit în forță CM 2026
SPORT.RO
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Mii de suporteri au luat cu asalt zona din jurul teatrului London Palladium luni seară, sperând să îi vadă pe marii fotbaliști sosiți la gala Balonul de Aur 2026.

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Afluxul mare de oameni a generat haos înaintea evenimentului programat la ora 22:00. Mai mulți fani s-au urcat pe containerele de pe stradă, iar forțele de ordine au intervenit și au împins mulțimea înapoi pentru a menține siguranța în jurul teatrului.

Ediția din acest an este prima din istoria de 70 de ani a trofeului care se desfășoară în capitala Angliei. Londra a fost aleasă drept gazdă în semn de omagiu pentru Sir Stanley Matthews, câștigătorul primului Balon de Aur, în 1956. Gala este prezentată de Thierry Henry și Kate Scott. În cadrul ceremoniei este desemnată și cea mai bună jucătoare a lumii, iberica Alexia Putellas numărându-se printre favorite.

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Harry Kane, Kylian Mbappe și Lamine Yamal, în cursa pentru trofeu

Înaintea startului ceremoniei, organizatorii au comis o eroare pe site-ul oficial, unde a apărut informația că Harry Kane este câștigătorul trofeului din acest an (detalii AICI).

Căpitanul naționalei Angliei este cotat cu prima șansă la câștigarea Balonului de Aur, după un sezon în care a marcat 73 de goluri și a cucerit eventul pe plan intern cu Bayern Munchen. De asemenea, atacantul a înscris de șase ori la Campionatul Mondial și poate deveni primul englez care obține această distincție după Michael Owen, în 2001.

Pe lista principalilor contracandidați se află Kylian Mbappe și Lamine Yamal. Atacantul francez în vârstă de 27 de ani a marcat 58 de goluri pentru Real Madrid și echipa națională, câștigând Gheata de Aur la Campionatul Mondial, cu zece reușite.

În același timp, Lamine Yamal poate deveni, la 19 ani, cel mai tânăr câștigător din istoria Balonului de Aur. Jucătorul spaniol a câștigat Campionatul Mondial și titlul în La Liga cu FC Barcelona, încheind stagiunea cu 25 de goluri și 20 de pase decisive.

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