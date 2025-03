Culisele unui caz incredibil în istoria spionajului. Cum a picat la mijloc Cristiano Ronaldo

După evoluția tehnologiei, modul în care erau transmise datele către Rusia s-au schimbat, iar cei doi și-au făcut un cont pe YouTube, sub pseudonimul @Aplenkuh1, în timp ce rușii de la Kremlin foloseau și ei un nume pe platformă, @crsitanofootballer. Când a început comunicarea dintre părți pe YouYube, Cristiano Ronaldo evolua la Real Madrid.

Pentru 23 de ani, cei doi au fost plătiți anual cu aproximativ 95.000 de euro de către Rusia, pentru rolul de spioni. Conform The Sun, în tot acest timp au trimis mii de informații și secrete cu privire la Uniunea Europeană, NATO și ONU, având ca sursă un om infiltrat în cadrul Ministerului de Externe al Olandei.

Ei alegeau calea de comunicare în comentariille anumitor videoclipuri cu Cristiano Ronaldo, existând un cod secret în privința modului în care sunt interpretate mesajele scrise de cele două conturi.



”Acesta, cred anchetatorii germani, a fost un mijloc de comunicare prin ascunderea la vedere în ’mijlocul zgomotului’ de pe cea mai mare platformă video din lume. Comentariile includeau o secvență de semne de punctuație care ar putea fi transformate în numere, care urmau să primească apoi răspunsuri cu mesaje convenite în prealabil”, potrivit fostului corespondent de securitate al BBC, Gordon Corera, în cartea sa, Russians Among Us, citat de The Sun.

Spionii lui Putin, trimiși în Rusia după doi ani de închisoare



Familia Anschlags a fost vizată de forțele speciale de informații, care au descins în casa lor din Germania în octombrie 2011. Cuplul a fost condamnat, în iulie 2013, la închisoare. Andreas a primit o sentință de șase ani și jumătate de închisoare, iar Heidrun la cinci ani și jumătate. În același timp, oficialul olandez care le oferea informații a primit o pedeapsă de 12 ani.



În anul 2015, Andreas și Heidrun Anschlag au fost eliberați din închisoare și trimiși în Rusia.