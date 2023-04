Cristiano Ronaldo nu mai e la căutare: „Nu l-am dorit niciodată!” Putea deveni campion și evolua în UCL

La finalul lui 2022, Cristiano Ronaldo (38 ani) a părăsit Europa și a semnat cu Al-Nassr, în Arabia Saudită. În timpul în care a fost liber de contract, superstarul portughez a fost asociat cu un transfer la Napoli, care era lider în Serie A și în decembrie anul trecut. Numai că, directorul sportiv al napoletanilor a mărturisit recent că deținătorul a 5 Baloane de Aur nu a fost o țintă în campania de achiziții din iarnă.

„Sincer, nu am fost niciodată aproape să-l transferăm pe Cristiano Ronaldo. Nu a fost niciodată o țintă pentru noi, în ciuda tuturor zvonurilor”, a declarat directorul sportiv al lui Napoli, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

"New deal for Kvaratskhelia? He has a long contract… we're always in talks with agents, there will be the right time to speak about this".