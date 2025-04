Tehnicianul român a transmis un mesaj clar înaintea confruntării, accentuând faptul că este important ca jucătorii să rămână uniți și să arate o mentalitate de învingători pentru a putea spera la salvarea de la retrogradare.



Chivu s-a arătat încântat de revenirea lui Circati în lot, un jucător esențial atât pe teren, cât și în afara lui: "Este convocat pentru deplasarea la Florența, ceea ce mă bucură din punct de vedere uman. E important pentru mine și pentru vestiar să îl avem din nou alături. Vom vedea cum vom gestiona situația din punct de vedere fizic."



Fostul căpitan al naționalei României a explicat că echipa este pregătită pentru orice variantă tactică: "Este o soluție (n.r. - sistemul folosit contra Interului), a fost întotdeauna. În afară de meciul cu Bologna, unde nu am reușit să ne exprimăm ideile, în celelalte partide am avut un mod fluid de a ataca și de a apăra. Contează mult cei care pun în practică planul – încercăm să nu punem pe nimeni în dificultate. Jucătorii dau mereu totul".



Despre Fiorentina: "Un adversar redutabil, dar nu imposibil"



"Am muncit bine (n.r. - la antrenamente), suntem conștienți de ce avem de făcut. Umilință și picioare pe pământ, pentru a atinge obiectivul. Am fost buni în a ne aminti ce e necesar pentru a face pași înainte. Fiorentina este în formă, cu schimbarea de sistem a învins Atalanta, Napoli și Inter. Va fi un meci dificil, dar toate din Serie A sunt grele. Se pornește de la 50%-50%, trebuie mereu să faci ceva în plus ca să meriți rezultatul", a mai spus Chivu.



Întrebat despre cum va reuși să limiteze eficiența duo-ului Kean – Gudmundsson, tehnicianul român a subliniat că e nevoie de o muncă colectivă: "Se completează bine. Unul vine din adâncime, celălalt șutează de la distanță. Vom încerca să găsim cheia pentru a-i bloca."



Antrenorul român este încrezător că echipa sa poate face o figură frumoasă și împotriva Fiorentinei, așa cum s-a întâmplat și cu Interul: "Nimeni nu ar fi pariat pe remiza noastră cu Inter. Am câștigat un punct. De aceea trebuie să ne concentrăm doar pe noi, să avem atitudinea și mentalitatea potrivite. Putem obține rezultate împotriva oricărui adversar", a concluzionat Chivu.



Meciul Fiorentina - Parma se joacă duminică, 13 aprilie, de la ora 16:00, în etapa cu numărul 32 din Serie A.