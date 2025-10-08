În luna octombrie, pe lângă amicalul cu Moldova, naționala României va juca și împotriva Austriei în preliminariile pentru Cupa Mondială.

Ianis Hagi, întrebat despre oferta primită de Gică Hagi din Turcia

”Se aude că tatăl tău ar avea o ofertă din Turcia! Ești pregătit să joci împotriva lui?”, a fost una dintre întrebările primite de Ianis Hagi la conferința de presă premergătoare meciului.

”Nu știu nimic...”, a încercat Ianis Hagi să dea un răspuns înainte de a fi întrerupt de selecționerul Mircea Lucescu.

Mai în glumă, mai în serios, experimentatul antrenor s-a arătat surprins de cât de repede s-a răspândit informația conform căreia Gică Hagi negociază cu un club din Turcia, despre care s-a spus că ar fi Eyupspor: ”Cum aveți voi informații pe care noi nu le avem? Prima dată ar trebui să ajungă la el informațiile”.

După ce selecționerul și-a încheiat remarca, Ianis Hagi a continuat cu răspunsul: ”Nu știu, sunt concentrat pe ce am eu de făcut. Apoi, tata, dacă ajunge sau nu, este problema lui”, a răspuns mai apoi Ianis Hagi.

