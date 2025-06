Italianul a revenit în forță după o accidentare care i-a dat bătăi de cap și a reușit să înscrie două goluri în victoria echipei sale, Jeonbuk Hyundai, scor 2-1, în deplasarea de la Gimcheon Sangmu.



Compagno a ajuns la 8 goluri în 15 meciuri în campionatul sud-coreean și traversează o formă de invidiat: 3 goluri înscrise în ultimele 3 partide. Forma sa excelentă contribuie la parcursul perfect al lui Jeonbuk, care este neînvinsă în 17 etape, cu 12 victorii și 5 remize.



După "dubla" de vineri, atacantul italian a vorbit despre revenirea sa, dar și despre condițiile din Coreea de Sud.



"Gimcheon e o echipă bună, mă așteptam la un meci greu. Am fost concentrați de la început și am avut o prestație bună. Am dat un gol în prima repriză, al doilea în a doua. Cheia e că am luat cele trei puncte, asta e important", a spus Compagno după meci.



Despre adaptarea la vremea din Coreea, italianul a spus: "E cald, da. Vara nu va fi ușoară, e o parte dificilă. Din fericire, am experimentat o vară similară în China anul trecut. Nu sunt din Norvegia. Sunt din Sicilia, renumită pentru căldură în Italia. Mă descurc bine cu căldura de aici".



"Am jurat în fiecare zi că mă voi întoarce mai puternic"



Compagno a făcut și dezvăluiri despre accidentarea care l-a ținut departe de gazon o perioadă mai lungă decât se anticipa, o perioadă pe care o descrie ca fiind extrem de dificilă.



"Accidentările pe termen lung sunt grele. Nu e ușor să petreci fiecare zi departe de echipă. A fost foarte greu din punct de vedere mental. La început, abia puteam să-mi îndoi genunchiul. Voiam să revin cât mai repede și să ajut echipa. Am jurat în fiecare zi că «mă voi întoarce mai puternic»", a povestit atacantul.



Acesta a ținut să mulțumească staff-ului medical, care l-a ajutat să revină mai repede decât era prevăzut: "Echipa noastră medicală a făcut tot posibilul pentru recuperarea mea rapidă. Vreau să-i mulțumesc în special fizioterapeutului Jiuban".



Întrebat despre nivelul de organizare de la Jeonbuk, comparativ cu echipele la care a mai jucat, inclusiv în România, Compagno a punctat, zâmbind: "O comparație directă e dificilă. Am o relație bună cu toate echipele la care am fost. Ce e clar este că Jeonbuk are un sistem de management de un nivel foarte înalt".