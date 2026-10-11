Condusă din debutul partidei de pe Selhurst Park, Crystal Palace a revenit pe finalul primei reprize și s-a impus în cele din urmă ăn disputa cu Nottingham Forest, LIVE pe VOYO.

Crystal Palace - Nottingham Forest 3-1 după 0-1

Golgheterul Dan Ndoye a deschis scorul în minutul 3 pentru ”pădurari”, în timp ce gazdele au replicat abia după minutul 40.

Daichi Kamada (41 - foto) și Jefferson Lerma (45+1) au înscris pentru Crystal Palace înainte de pauză.

La reluare, Yeremy Pino a făcut 3-1 în minutul 59 și londonezii și-au adjudecat cele trei puncte, a doua lor victorie din acest sezon de Premier League.

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