Cristiano Ronaldo (37 ani) și-a găsit un nou angajament după despărțirea de Manchester United. Cu o zi înainte de finalul lui 2022, Al-Nassr a anunțat pe pagina oficială a clubului că superstarul a semnat un contract valabil pe două sezoane și jumătate. Deținătorul a 5 Baloane de Aur a fost ademenit cu cel mai mare salariu din istoria fotbalului: 200 de milioane de euro pe sezon, urmând să câștige 500 de milioane de euro datorită aventurii din Arabia Saudită.

Deținătorul a 5 Baloane de Aur a sosit la Riyadh pe 2 ianuarie, urmând să fie prezentat a doua zi. Cele 30.000 de bilete au fost epuizate într-un timp record, iar suma strânsă, în valoare de 112.000 de euro, va fi donată pentru un scop umanitar.

Pe 3 ianuarie, Cristiano Ronaldo a postat pe contul oficial de Instagram un story în care a scris: „Vizita medicală e gata!”, însoțit de o fotografie cu acesta în timp ce efectua testele fizice.

De când a semnat cu Al-Nassr, superstarul portughez a fost cel mai puternic vector de imagine pentru clubul din Arabia Saudită. în 3 zile, contul oficial de Instagram al clubului a crescut de la 800.000 de urmăritori la 7,6 milioane.

Potrivit presei iberice, respectiv Marca, în înțelegerea semnată între starul portughez și gruparea din Arabia Saudită există o clauză potrivit căreia jucătorul poate fi împrumutat sezonul viitor la Newcastle dacă formația din Premier League se califică în Champions League. Acest lucru poati fi posibil, având în vedere că ambele cluburi aparțin aceluiași fond de investiții.

