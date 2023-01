„Cel mai mare din lume va fi prezentat! Hala Ronaldo!” Cristiano îmbracă pentru prima dată tricoul lui Al Nassr 

Superstarul portughez și-a găsit echipă după despărțirea de Manchester United, care s-a produs în urmă cu mai bine de o lună, de comun acord. Cristiano Ronaldo a ajuns la un acord cu gruparea saudită Al Nassr, urmând să devină cel mai bine plătit fotbalist din istorie.

Arabii au anunțat oficial transferul pe 30 decembrie, iar acum au dezvăluit și când are loc prezentarea oficială a noului star din Arabia Saudită.

Cristiano Ronaldo urmează a fi prezentat marți, 3 ianuarie, pe Mrsool Park, stadionul lui Al Nassr, de la ora 20 a României. Clubul a anunțat oficial că fotbalistul va îmbrăca pentru prima dată tricoul echipei.

„Toți ochii pe Riyadh pentru a vedea cum cel mai mare din lume, Cristiano, va fi prezentat în culorile lui Al Nassr pentru prima dată! #HalaRonaldo”, au scris saudiții.

All eyes on Riyadh as the world's greatest @Cristiano will be unveiled in Al Nassr colours for the very first time ????⌛️

???? Mrsool Park @VictoryArena_sa

????️ Tomorrow, 3 Jan

???? 7pm#HalaRonaldo ???? pic.twitter.com/o2z8p1dnW4